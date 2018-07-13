 Лісові пожежі: після Швеції по екстрену допомогу ЄС звернулася і Греція | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2018

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Новини

Лісові пожежі: після Швеції по екстрену допомогу ЄС звернулася і Греція

Рятувальники говорять про екстремально високий ризик подальших пожеж у Швеції. Євросоюз спрямував до країни рекордну кількість засобів для гасіння пожеж. Тепер і Греції просить ЄС про допомогу.

Лісова пожежа у Швеції

Лісова пожежа у Швеції

Масштабні лісові пожежі охопили кілька країн на півночі та півдні Європи. Вогонь нищить ліси Швеції, Греції та Латвії. Посуха, високі температури повітря й сильні вітри створили сприятливі умови для загоряння.

Дим над Швецією помітно навіть із космосу

Особливо небезпечна ситуація у Швеції. Станом на понеділок, 23 липня, там лютують понад 25 пожеж. Це на половину менше, ніж на вихідних, підрахували в агентстві цивільного захисту MSB. Дим над Швецією помітно навіть із космосу, передає інформагенція dpa з посиланням на Європейське космічне агентство ESA.

Щоправда, зменшення кількості пожеж не означає, що пік небезпеки позаду. У MSB прогнозують "надзвичайно високий ризик" виникнення пожеж цього тижня. Так, температура повітря в країні цими днями може піднятися до 35 градусів за Цельсієм. Зазвичай у цей період вона становить приблизно 23 градуси.

У Швеції лютують десятки лісових пожеж

У Швеції лютують десятки лісових пожеж

Єврокомісія спрямувала до Швеції рекордну кількість засобів для гасіння пожеж: 14 пожежних літаків і гелікоптерів, 60 пожежних машин і понад 340 вогнеборців, з них більше 50 - з Німеччини.

"Пожежі у Швеції показують, що зміна клімату - реальна, та що жодна країна не убезпечена від природних катастроф", - зазначив єврокомісар із питань гуманітарної допомоги та врегулювання криз Христос Стиліанідес.

Минулого тижня у Швеції одночасно горіли понад 25 тисяч гектарів землі. Країна страждає від посухи: у травні дощів не було, у червні рівень опадів становив лише 13 міліметрів, у липні дощів знову не було.

Надзвичайний стан у Греції

Звернутися по допомогу ЄС вирішили і у Греції. Там не вдається приборкати пожежу неподалік курортного містечка Кінета. Хмари диму сягли навіть Афін, розташованих за 40 кілометрів на схід від населеного пункту. Це дуже ускладнило роботу пілотів пожежних літаків. "Настав так званий найгірший сценарій", - заявив керівник цивільної оборони Греції Янніс Капакіс у ефірі місцевого телебачення.

DW.COM

У Португалії протягом 2017 року сталось кілька масштабних лісових пожеж, внаслідок яких загинули десятки людей. Цього тижня вони вирують знову, у країні оголошено надзвичайний стан. (17.10.2017)

Уже через кілька десятків років Мальдівські острови можуть щезнути з поверхні землі. Причина – спричинений глобальним потеплінням підйом рівня океану. Але острівна держава не збирається ставати жертвою стихії. (07.12.2010)

Через пожежі неподалік Афін представники регіональної влади оголосили надзвичайний стан, повідомляє інформагенція AP.

Тим часом на північному заході Латвії згоріли близько тисячі гектарів лісу, чагарів і торф'яних боліт. Поблизу осередку пожежі евакуювали мешканців невеличкого села.

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