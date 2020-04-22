Лісову пожежу в Чорнобильській зоні локалізували

Два останні осередки лісових пожеж у Чорнобильській зоні локалізовано. Про це повідомила на Facebook Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в вівторок, 28 квітня.

"Станом на 14 годину 28 квітня в Зоні відчуження локалізовано останні два осередки пожежі поблизу с. Крива Гора та с. Рудьки - Буряківка. Таким чином, лісову пожежу на території Зони відчуження локалізовано", - йдеться в дописі.

Вогнеборці продовжують гасити окремі осередки тління торф'яників у Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах. Радіаційний фон у Києві, Київській області та зоні відчуження перебуває в межах природних фонових значень, запевняють у ДСНС.Як повідомлялося, нещодавно Німеччина оголосила, що передає ДСНС України техніку для гасіння лісових пожеж.