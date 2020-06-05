Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео)

У Німеччині відновлюється значно більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи?
Німеччина - одна з найбільш багатих на ліси країн Європи. Понад 30 відсотків території вкрито лісами. Майже половина усіх лісів ФРН, а саме 48 відсотків - у приватній власності. Це різноманітні фонди, церковні та інші організації, фірми, а також фізичні особи. Загалом близько двох мільйонів власників лісових угідь. Те, як у Німеччині дбають про ліси, - приклад для багатьох інших країн. Німці навіть примудрилися порахувати всі свої дерева. За даними останньої інвентаризації лісів, у ФРН нині приблизно 90 мільярдів дерев.
Над німецькими лісами нависла загроза вимирання. Аби відвернути катастрофу, уряд Німеччини хоче виділити на програму лісовідновлення півмільярда євро. (14.08.2019)
В листопаді у бразильській частині Амазонії вирубали на 104 відсотки більше дерев, ніж роком раніше. З літа 2018 року до середини 2019 року знищено майже 10 тисяч квадратних кілометрів лісу. (15.12.2019)
Карпати потерпають від незаконного вирубування лісів. Активіст проекту Всесвітнього фонду дикої природи в Україні "Лісова варта" Іван Платок зміг це зупинити. Як - дізнавайтеся в проекті DW #LocalHeroes. (13.07.2018)