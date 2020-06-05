Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео)

Німеччина - одна з найбільш багатих на ліси країн Європи. Понад 30 відсотків території вкрито лісами. Майже половина усіх лісів ФРН, а саме 48 відсотків - у приватній власності. Це різноманітні фонди, церковні та інші організації, фірми, а також фізичні особи. Загалом близько двох мільйонів власників лісових угідь. Те, як у Німеччині дбають про ліси, - приклад для багатьох інших країн. Німці навіть примудрилися порахувати всі свої дерева. За даними останньої інвентаризації лісів, у ФРН нині приблизно 90 мільярдів дерев.