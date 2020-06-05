 Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2020

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Економіка

Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео)

У Німеччині відновлюється значно більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи?

Краєвиди у Шварцвальді

Краєвиди у Шварцвальді

Німеччина - одна з найбільш багатих на ліси країн Європи. Понад 30 відсотків території вкрито лісами. Майже половина усіх лісів ФРН, а саме 48 відсотків - у приватній власності. Це різноманітні фонди, церковні та інші організації, фірми, а також фізичні особи. Загалом близько двох мільйонів власників лісових угідь. Те, як у Німеччині дбають про ліси, - приклад для багатьох інших країн. Німці навіть примудрилися порахувати всі свої дерева. За даними останньої інвентаризації лісів, у ФРН нині приблизно 90 мільярдів дерев. 

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