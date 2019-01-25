Ліонель Мессі закликав відновити пошуки літака, яким летів Еміліано Сала

Зірковий форвард національної збірної Аргентини та каталонського футбольного клубу "Барселона" Ліонель Мессі закликав відновити пошуки літака, яким летів його співвітчизник, відомий футболіст Еміліано Сала.

"Допоки є ймовірність і невелика надія, ми просимо вас не припиняти пошуки Еміліано. Усі мої сили - на підтримку твоїх рідних та друзів", - написав Мессі у п'ятницю, 25 січня, у своєму акаунті в соцмережі Instagram, використавши під дописом хештег #PRAYFORSALA (молимося за Салу. - Ред.).

Приватний літак Piper PA-46 Malibu, яким Еміліано Сала летів з французького Нанта до валлійського Кардіффа, зник з радарів ввечері у понеділок, 21 січня, над протокою Ла-Манш. Його пошуки тривали впродовж трьох наступних днів, проте завершилися безрезультатно - ані Салу, ані пілота літака, ані слідів повітряного судна у Ла-Манші виявлено не було. У зв'язку з примарними шансами знайти зниклих безвісти живими у поліції острова Гернсі, що у Ла-Манші, 24 січня повідомили про припинення пошукової операції.

Після цього відновити пошуки закликали члени родини Сали та кілька інших футболістів. Сім'я зниклого футболіста також звернулася до французького футбольного клубу "Нант", за який раніше грав Сала, утриматися від вшанування його пам'яті хвилиною мовчання під час матчу Кубка Франції з футболу. "Ми просимо вас поважати його сім'ю, яка категорично відмовляється говорити про жалобу та просить продовжувати вірити", - звернувся до фанатів клубу капітан "Нанта" Валентен Ронж'є, інформує агенція AFP.

Тим часом за інформацією британського видання The Times, 59-річний пілот, який був за штурвалом Piper PA-46 Malibu, не мав права перевозити пасажирів на комерційній основі, оскільки для цього він налітав недостатньо годин.

28-річний аргентинський нападник Еміліано Сала летів з Нанта до Кардіффа для того, щоб взяти участь у своєму дебютному матчі за футбольний клуб "Кардіфф Сіті", що виступає в англійській Прем'єр-лізі. Минулого тижня Сала, який раніше виступав за французький клуб "Нант", підписав контракт "Кардіфф Сіті".