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Лілія Гриневич

Верховна Рада хоче боротися з цькуванням у школі

Верховна Рада хоче боротися з цькуванням у школі 02.10.2018

Народні депутати переважною більшістю голосів затвердили в першому читанні закон про протидію булінгу в школах. Пункти закону передбачають штраф за факти цькування в школах та приховування таких практик.

Чому першачки залишилися без підручників (31.08.2018) 03.09.2018

В Україні зірвано терміни друку підручників: учні перших, п'ятих та десятих класів отримають книжки лише через місяць, а то й два. Хто винен і що робити?

Нова українська школа за старими правилами? (31.08.2018) 31.08.2018

448 тисяч першачків завтра стануть учнями Нової української школи. Ця амбітна реформа міністерства освіти України стартує цього року. DW перевірила, наскільки українські школи готові до старту НУШ.

Нова українська школа: у чому суть? (31.08.2018) 31.08.2018

Без щоденників, оцінок і домашніх завдань. Які зміни чекають на українських першокласників з 1 вересня - у добірці DW.

Нова українська школа: чи готові перші класи до старту реформи? (відео)

Нова українська школа: чи готові перші класи до старту реформи? (відео) 31.08.2018

448 тисяч першачків з 1 вересня стануть учнями Нової української школи. Що зміниться для дітей, батьків та вчителів?
Нова українська школа: освітня реформа дає збій вже на старті

"Нова українська школа": освітня реформа дає збій вже на старті 31.08.2018

Втілення реформи шкільної освіти в Україні подекуди розпочинається без ремонту в класах, меблів і підручників. Схоже, реформа дає збій уже на старті. DW з'ясовувала, чому.
Україна змінить систему експертизи та друку підручників - Гриневич

Україна змінить систему експертизи та друку підручників - Гриневич 29.08.2018

Очільниця міністерства освіти Лілія Гриневич заявила про серйозну реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти через порушення термінів друку підручників.
Сертифікація замість атестації: краща освіта чи зміна вивіски?

Сертифікація замість атестації: краща освіта чи зміна вивіски? 07.06.2018

З наступного року українські вчителі проходитимуть сертифікацію замість атестації. На думку експертів та регіональних чиновників, це дійсно вплине на якість освіти. За певних умов.

Реформа освіти в Україні: куди йти в школу першокласникам? (23.04.2018) 23.04.2018

В українських школах стартує набір у перші класи. Цьогоріч першачків зараховуватимуть за новими правилами. DW розклала по поличках, що саме зміниться при виборі школи для першокласників.

Фінляндія виділить Україні багатомільйонну фінансову допомогу на реформи

Фінляндія виділить Україні багатомільйонну фінансову допомогу на реформи 05.03.2018

Фінляндія готова виділити 15 мільйонів євро на розвиток проектів у сфері освіти та енергетичної ефективності в Україні у 2018-2021 роках, заявив міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.
Діалог Києва з угорською громадою щодо закону про освіту завис

Діалог Києва з угорською громадою щодо закону про освіту завис 20.02.2018

У мовній суперечці Києва і Будапешта сторони декларують готовність до компромісу, але шанси на швидке порозуміння видаються малими.

Угорська громада відмовилася від консультацій з міносвіти України

Угорська громада відмовилася від консультацій з міносвіти України 14.02.2018

Представники угорської громади Закарпаття не мають наміру проводити консультації з українською владою щодо дражливих питань закону про освіту через звернення депутатів Верховної Ради до Конституційного суду.
Угорщина вимагає від Києва правових гарантій щодо закону про освіту

Угорщина вимагає від Києва правових гарантій щодо закону про освіту 25.01.2018

Голова МЗС Угорщини вимагає від України юридичних гарантій незастосування закону без згоди угорської меншини Закарпаття.
МОН врахує мовні зауваження Венеціанської комісії в іншому законі

МОН врахує мовні зауваження Венеціанської комісії в іншому законі 13.12.2017

Український уряд готує законопроект про повну загальну середню освіту, заявила міністерка освіти Лілія Гриневич. У ньому Київ планує врахувати висновки європейських експертів щодо мовних положень.
Київ-Будапешту: Україна платить високу ціну за місце в Європі

Київ-Будапешту: Україна платить високу ціну за місце в Європі 10.10.2017

МЗС України висловило здивування заявою угорського міністра Петера Сіярто. Українські міністри Лілія Гриневич та Павло Клімкін готові обговорити новий український закон "Про освіту" з угорськими колегами .
Міністерка освіти України розчарована рішенням Угорщини блокувати зближення України з ЄС

Міністерка освіти України розчарована рішенням Угорщини блокувати зближення України з ЄС 26.09.2017

Міністерка освіти України Лілія Гриневич анонсувала свої зустрічі з міністрами освіти Румунії та Угорщини у зв'язку з законом "Про освіту" та закликала партнерів дослухатися до аргументів України.
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