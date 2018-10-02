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Народні депутати переважною більшістю голосів затвердили в першому читанні закон про протидію булінгу в школах. Пункти закону передбачають штраф за факти цькування в школах та приховування таких практик.
В Україні зірвано терміни друку підручників: учні перших, п'ятих та десятих класів отримають книжки лише через місяць, а то й два. Хто винен і що робити?
448 тисяч першачків завтра стануть учнями Нової української школи. Ця амбітна реформа міністерства освіти України стартує цього року. DW перевірила, наскільки українські школи готові до старту НУШ.
Без щоденників, оцінок і домашніх завдань. Які зміни чекають на українських першокласників з 1 вересня - у добірці DW.
448 тисяч першачків з 1 вересня стануть учнями Нової української школи. Що зміниться для дітей, батьків та вчителів?
Втілення реформи шкільної освіти в Україні подекуди розпочинається без ремонту в класах, меблів і підручників. Схоже, реформа дає збій уже на старті. DW з'ясовувала, чому.
Очільниця міністерства освіти Лілія Гриневич заявила про серйозну реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти через порушення термінів друку підручників.
З наступного року українські вчителі проходитимуть сертифікацію замість атестації. На думку експертів та регіональних чиновників, це дійсно вплине на якість освіти. За певних умов.
В українських школах стартує набір у перші класи. Цьогоріч першачків зараховуватимуть за новими правилами. DW розклала по поличках, що саме зміниться при виборі школи для першокласників.
Фінляндія готова виділити 15 мільйонів євро на розвиток проектів у сфері освіти та енергетичної ефективності в Україні у 2018-2021 роках, заявив міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.
У мовній суперечці Києва і Будапешта сторони декларують готовність до компромісу, але шанси на швидке порозуміння видаються малими.
Представники угорської громади Закарпаття не мають наміру проводити консультації з українською владою щодо дражливих питань закону про освіту через звернення депутатів Верховної Ради до Конституційного суду.
Голова МЗС Угорщини вимагає від України юридичних гарантій незастосування закону без згоди угорської меншини Закарпаття.
Український уряд готує законопроект про повну загальну середню освіту, заявила міністерка освіти Лілія Гриневич. У ньому Київ планує врахувати висновки європейських експертів щодо мовних положень.
МЗС України висловило здивування заявою угорського міністра Петера Сіярто. Українські міністри Лілія Гриневич та Павло Клімкін готові обговорити новий український закон "Про освіту" з угорськими колегами .
Міністерка освіти України Лілія Гриневич анонсувала свої зустрічі з міністрами освіти Румунії та Угорщини у зв'язку з законом "Про освіту" та закликала партнерів дослухатися до аргументів України.
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