 Лікування у Берліні: чи виживе отруєний активіст Pussy Riot? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 19.09.2018

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Лікування у Берліні: чи виживе отруєний активіст Pussy Riot? (відео)

Раптові проблеми зі здоров’ям часто виникають в опонентів російської влади. Останній випадок стався з Петром Верзіловим з Pussy Riot, якого лікують у Берліні. Клініка "Шаріте" підтвердила: це таки навмисне отруєння.

Петро Верзілов

Петро Верзілов

Петро Верзілов, чиє ім’я пов’язане з панк-групами "Війна" та "Pussy Riot", влаштовує політичні перформанси з критикою режиму в Росії вже понад десять років. Під час останньої акції він на очах мільйонів людей вибіг на футбольне поле у Москві під час фіналу Чемпіонату світу з футболу - серед глядачів був і російський президент Путін. Лікарі поки не можуть прогнозувати, як довго Верзілов лежатиме в берлінському стаціонарі. Офіційний Берлін заявляє, що стежить за ситуацією.  

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