Лікування у Берліні: чи виживе отруєний активіст Pussy Riot? (відео)

Петро Верзілов, чиє ім’я пов’язане з панк-групами "Війна" та "Pussy Riot", влаштовує політичні перформанси з критикою режиму в Росії вже понад десять років. Під час останньої акції він на очах мільйонів людей вибіг на футбольне поле у Москві під час фіналу Чемпіонату світу з футболу - серед глядачів був і російський президент Путін. Лікарі поки не можуть прогнозувати, як довго Верзілов лежатиме в берлінському стаціонарі. Офіційний Берлін заявляє, що стежить за ситуацією.