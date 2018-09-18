Лікування у Берліні: чи виживе отруєний активіст Pussy Riot? (відео)

Раптові проблеми зі здоров’ям часто виникають в опонентів російської влади. Останній випадок стався з Петром Верзіловим з Pussy Riot, якого лікують у Берліні. Клініка "Шаріте" підтвердила: це таки навмисне отруєння.
Петро Верзілов, чиє ім’я пов’язане з панк-групами "Війна" та "Pussy Riot", влаштовує політичні перформанси з критикою режиму в Росії вже понад десять років. Під час останньої акції він на очах мільйонів людей вибіг на футбольне поле у Москві під час фіналу Чемпіонату світу з футболу - серед глядачів був і російський президент Путін. Лікарі поки не можуть прогнозувати, як довго Верзілов лежатиме в берлінському стаціонарі. Офіційний Берлін заявляє, що стежить за ситуацією.
Акцію протесту Pussy Riot проти поліцейського насилля в Росії побачив весь світ. Її влаштували під час фіналу ЧС з футболу у Москві. DW зустрілася з Pussy Riot і розпитала про їхню діяльність. (10.08.2018)
Марію Альохіну та Ольгу Борисову відвезли до поліції на наступний день після того, як вони провели акцію на підтримку українського режисера. (07.08.2017)
У російському відділенні Amnesty International вимагають перегляду вироку московського суду, який засудив фігурантів "болотної справи" до різних термінів ув'язнення. (24.02.2014)