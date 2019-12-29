 Ліквідація США іранського генерала в Багдаді: парламент Іраку збирається на екстрене засідання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ліквідація США іранського генерала в Багдаді: парламент Іраку збирається на екстрене засідання

За вказівкою президента США Дональда Трампа в Багдаді ракетним ударом ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. Прем'єр Іраку назвав це порушенням суверенітету, а парламент проводить екстрене засідання.

Внаслідок ракетного удару США по аеропорту Багдада загинув іранський генерал Касем Сулеймані

Внаслідок ракетного удару США по аеропорту Багдада загинув іранський генерал Касем Сулеймані

В Іраку скликають позачергове засідання парламенту у зв'язку з ракетним ударом США по столичному аеропорту, внаслідок якого загинув іранський генерал, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. Про це у п'ятницю, 3 січня, оголосив віцеспікер парламенту Хасан аль-Каабі і додав, що "настав час покласти край безцеремонності та зверхності США". "Парламент має вжити рішучих кроків для припинення американської присутності в Іраку", - цитує віцеспікера парламенту Reuters. 

Реакція у США

Раніше у цей день спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі різко засудила рішення американського президента Дональда Трампа ліквідувати Касема Сулеймані . "Сьогоднішній удар ризикує спровокувати подальшу небезпечну ескалацію насильства. Америка та світ не можуть дозволити напруженню зрости до точки неповернення", - зазначила Пелосі, назвавши атаку "провокативною та невідповідною".

Вона також заявила, що Трамп не радився з Конгресом перед тим, як віддати наказ ліквідувати Сулеймані, та виступила з вимогою "негайно поінформувати" конгресменів про подробиці операції.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила Дональда Трампа за ліквідацію Сулеймані

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила Дональда Трампа за ліквідацію Сулеймані

Водночас колишній віцепрезидент США Джо Байден схвалив операцію, внаслідок якої загинув Сулеймані, проте попередив, що ця акція призведе до подальшого загострення обстановки в регіоні.

"Президент Трамп щойно кинув динамітну шашку в бочку з порохом, і він повинен пояснити американському народу стратегію і план гарантування безпеки наших військ і співробітників посольства, наших людей і наших інтересів, як тут, вдома, так і за кордоном, а також наших партнерів у всьому регіоні і за його межами", - заявив Байден, який є одним з ймовірних кандидатів у президенти США від Демократичної партії.

Американське посольство у Іраку закликало громадян США "негайно залишити Ірак".

Реакція в регіоні 

Іракський прем'єр-міністр Адель Абдель Махді назвав ракетний удар США "актом агресії" проти країни та порушенням її суверенітету, які призведуть до війни "в Іраку, регіоні та світі". Він також зауважив, що атака порушила умови угоди, що врегульовує перебування американських військ на іракській території. Через це, заявив Махді, необхідно ухвалити новий закон, який "убезпечить суверенітет та безпеку Іраку", та скликати з цією метою позачергове засідання парламенту.

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді назвав атаку порушенням суверенітету країни

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді назвав атаку порушенням суверенітету країни

Натомість міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннет у п'ятницю вранці проведе в Тель-Авіві нараду, щоб обговорити обстановку у сфері безпеки, що склалася після знищення Сулеймані, повідомляє видання Jerusalem Post. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав візит до Греції та повертається до Ізраїлю. 

Іран погрожує помстою

Коментуючи смерть Сулеймані, речник Корпусу вартових ісламської революції зазначив, що КВІР та антиамериканські сили у всьому мусульманському світі мститимуться за атаку на генерала, назвавши його "мучеником".

"Радість сіоністів та американців вже незабаром перейде у скорботу", - зазначив спікер КВІР, що у США визнаний терористичною організацією.

Спецпідрозділ Аль-Кудс Корпусу вартових ісламської революції у США вважають терористичною організацією

Спецпідрозділ "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції у США вважають терористичною організацією

"Жорстоко помститися Америці" за вбивство Сулеймані закликав також і колишній командувач Корпусу вартових ісламської революції. А духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у телезверненні заявив про необхідність посилити спротив проти США та Ізраїлю.

Про смерть Сулеймані внаслідок ракетної атаки на міжнародний аеропорт у Багдаді за вказівкою Трампа Пентагон повідомив вранці 3 січня. Вночі по аеропорту був завданий авіаудар щонайменше трьома ракетами. Внаслідок нальоту вбиті восьмеро людей, серед них і Сулеймані - очільник "Аль-Кудс", що здійснює військові і таємні операції за межами Ірану. Пізніше стало відомо, що вибух автомобіля, яким пересувався Сулеймані, стався внаслідок застосування дрона. 

Новини про ліквідацію Сулеймані та реакція на них вже призвели до зростання цін на нафту на світових ринках приблизно на 3 долари за барель, повідомляє Reuters.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

У Багдаді внаслідок авіаудару США загинув іранський генерал Касем Сулеймані

Внаслідок авіаудару США по аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. В Ірані закликають "помститись Америці". (03.01.2020)  

Протестувальники підпалили дах посольства США в Іраку

Морські піхотинці США застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили дах американського посольства у Багдаді. (01.01.2020)  

Вашингтон відправить до Багдада додаткових військових для захисту посольства

Пентагон направляє додаткових військових до Багдада через напад протестувальників на посольство США в Іраку. Тим часом персонал посольства у безпеці і його евакуація не планується, заявили в Держдепартаменті. (31.12.2019)  

США завдали авіаудари по цілях шиїтського угруповання в Сирії та Іраку

Військові об'єкти у Іраку і Сирії, що належать угрупованню "Катаїб Хезболла", стали цілями для авіації США. Бомбардування стало відповіддю на загибель американця в Іраку раніше цього тижня. (29.12.2019)  

Парламент Іраку прийняв відставку прем'єр-міністра

Іракський парламент прийняв відставку голови уряду Аділя Абдул-Махді та проситиме президента країни назвати кандидатуру нового гдави уряду. (01.12.2019)  

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

USA TV-Duell der Demokraten

Байден не свідчитиме у справі про імпічмент Трампа 29.12.2019

Ексвіцепрезидент США вважає, що Дональд Трамп прагне відвернути від себе увагу і перемикнути її на інших. Джо Байден заявив, що відмовиться давати свідчення у справі про імпічмент.

Irak | Gewaltsame Proteste auf dem Geländer der US Botschaft

Протестувальники підпалили дах посольства США в Іраку 01.01.2020

Морські піхотинці США застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які підпалили дах американського посольства у Багдаді.

Irak l Proteste und Angriffe auf die US-Botschaft in Bagdad

Мітингарі зняли облогу посольства США в Багдаді 01.01.2020

Учасники акції протесту поблизу диппредставництва США в Багдаді припинили облогу посольства. Раніше до такого кроку їх закликали уряд і впливове проіранське шиїтське воєнізоване угруповання.

Реклама

Докладно

Сергій Йолкін про російсько-білоруські нафтові торги

Російська нафта для Білорусі - як Путін заманює Лукашенка

Росія припинила поставки нафти до Білорусі від початку 2020 року. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на переговори.  

З першого січня транзит газу забезпечує нова угода між Нафтогазом і Газпромом

Чи вигідна Україні газова угода "Нафтогазу" і "Газпрому"

Угода про транзит газу, згідно з позицією "Нафтогазу", дасть Україні мільярдні прибутки, але сам документ не публікують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  