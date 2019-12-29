Ліквідація США іранського генерала в Багдаді: парламент Іраку збирається на екстрене засідання

В Іраку скликають позачергове засідання парламенту у зв'язку з ракетним ударом США по столичному аеропорту, внаслідок якого загинув іранський генерал, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) "Аль-Кудс" Касем Сулеймані. Про це у п'ятницю, 3 січня, оголосив віцеспікер парламенту Хасан аль-Каабі і додав, що "настав час покласти край безцеремонності та зверхності США". "Парламент має вжити рішучих кроків для припинення американської присутності в Іраку", - цитує віцеспікера парламенту Reuters.

Реакція у США

Раніше у цей день спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі різко засудила рішення американського президента Дональда Трампа ліквідувати Касема Сулеймані . "Сьогоднішній удар ризикує спровокувати подальшу небезпечну ескалацію насильства. Америка та світ не можуть дозволити напруженню зрости до точки неповернення", - зазначила Пелосі, назвавши атаку "провокативною та невідповідною".

Вона також заявила, що Трамп не радився з Конгресом перед тим, як віддати наказ ліквідувати Сулеймані, та виступила з вимогою "негайно поінформувати" конгресменів про подробиці операції.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила Дональда Трампа за ліквідацію Сулеймані

Водночас колишній віцепрезидент США Джо Байден схвалив операцію, внаслідок якої загинув Сулеймані, проте попередив, що ця акція призведе до подальшого загострення обстановки в регіоні.

"Президент Трамп щойно кинув динамітну шашку в бочку з порохом, і він повинен пояснити американському народу стратегію і план гарантування безпеки наших військ і співробітників посольства, наших людей і наших інтересів, як тут, вдома, так і за кордоном, а також наших партнерів у всьому регіоні і за його межами", - заявив Байден, який є одним з ймовірних кандидатів у президенти США від Демократичної партії.

Американське посольство у Іраку закликало громадян США "негайно залишити Ірак".

Реакція в регіоні

Іракський прем'єр-міністр Адель Абдель Махді назвав ракетний удар США "актом агресії" проти країни та порушенням її суверенітету, які призведуть до війни "в Іраку, регіоні та світі". Він також зауважив, що атака порушила умови угоди, що врегульовує перебування американських військ на іракській території. Через це, заявив Махді, необхідно ухвалити новий закон, який "убезпечить суверенітет та безпеку Іраку", та скликати з цією метою позачергове засідання парламенту.

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді назвав атаку порушенням суверенітету країни

Натомість міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннет у п'ятницю вранці проведе в Тель-Авіві нараду, щоб обговорити обстановку у сфері безпеки, що склалася після знищення Сулеймані, повідомляє видання Jerusalem Post. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перервав візит до Греції та повертається до Ізраїлю.

Іран погрожує помстою

Коментуючи смерть Сулеймані, речник Корпусу вартових ісламської революції зазначив, що КВІР та антиамериканські сили у всьому мусульманському світі мститимуться за атаку на генерала, назвавши його "мучеником".

"Радість сіоністів та американців вже незабаром перейде у скорботу", - зазначив спікер КВІР, що у США визнаний терористичною організацією.

Спецпідрозділ "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції у США вважають терористичною організацією

"Жорстоко помститися Америці" за вбивство Сулеймані закликав також і колишній командувач Корпусу вартових ісламської революції. А духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у телезверненні заявив про необхідність посилити спротив проти США та Ізраїлю.

Про смерть Сулеймані внаслідок ракетної атаки на міжнародний аеропорт у Багдаді за вказівкою Трампа Пентагон повідомив вранці 3 січня. Вночі по аеропорту був завданий авіаудар щонайменше трьома ракетами. Внаслідок нальоту вбиті восьмеро людей, серед них і Сулеймані - очільник "Аль-Кудс", що здійснює військові і таємні операції за межами Ірану. Пізніше стало відомо, що вибух автомобіля, яким пересувався Сулеймані, стався внаслідок застосування дрона.

Новини про ліквідацію Сулеймані та реакція на них вже призвели до зростання цін на нафту на світових ринках приблизно на 3 долари за барель, повідомляє Reuters.