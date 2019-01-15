 Лікарі йдуть до пацієнтів: як викликати хірурга додому (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 15.01.2019

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Лікарі йдуть до пацієнтів: як викликати хірурга додому (відео)

Проект "Лікар у вашому домі" - один з елементів медичної реформи. Профільні лікарі проводять консультації, роблять безкоштовні тести важкохворим пацієнтам, які не можуть дійти до лікарні. Дивіться репортаж DW.

Охорона здоров'я в Україні потребує термінового реформування

Охорона здоров'я в Україні потребує термінового реформування

Це не бригада швидкої допомоги, а сімейний лікар, хірург і його помічниця - співробітники звичайних лікарень, які приєдналися до київської міської програми "Лікар у вашому домі", яку два роки тому ініціювала КМДА. Приміром, допомагають тим, хто не може самостійно дістатися лікарні і відвідати профільних лікарів.

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Медреформа: українські лікарі стали більше заробляти? (відео)

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1 квітня в Україні стартує медична реформа. Один з її головних принципів: що б з вами не сталося - спершу до сімейного лікаря. З ним треба підписати договір. Що ще варто знати? (13.03.2018)  

Медреформа на селі: що відбувається у провінції (відео)

Медична реформа і через місяць після вступу в дію ще не запрацювала в сільській місцевості. Що необхідно, аби медреформа не гальмувала в провінції, DW з’ясовувала у звичайній амбулаторії на Київщині. (04.05.2018)  

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