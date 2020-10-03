 Лікарі: Дональда Трампа можуть виписати вже в понеділок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2020

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Новини

Лікарі: Дональда Трампа можуть виписати вже в понеділок

Лікарі обережно прогнозують, що інфікованого коронавірусом президента США можуть у понеділок виписати з лікарні. За їхніми словами, Дональд Трамп почувається добре.

Лікар Білого дому Шон Конлі

Лікар Білого дому Шон Конлі на брифінгу

Президент США Дональд Трамп, який перебуває у військовому шпиталі Walter Reed із діагнозом COVID-19,почувається добре. Його стан поліпшився, повідомили на брифінгу в неділю, 4 жовтня, лікарі, які стежать за станом здоров'я Трампа. За їхнім прогнозом, щонайраніше в понеділок Трампа можуть навіть виписати з лікарні, передає інформагенція AFP.

Лікарі розповіли, що у п'ятницю Трамп почувався не дуже добре, зокрема мав високу температуру і понижений рівень кисню в крові. Потім температура, за словами медиків, не піднімалася. 

Трампа лікують серед іншого препаратами "Ремдесивір" і "Дексаметазон", повідомляє інформагенція AP з посиланням на лікаря-пульмонолога Браяна Гарібальді. За словами лікаря, після двох доз "Ремдесивіру" й однієї дози "Дексаметазону" в суботу у Трампа не виявили побічних ефектів.

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Раніше керівник апарату Білого дому Марк Медоуз розповів, що симптоми Трампа "викликають серйозне занепокоєння". У ефірі телеканалу Fox News Медоуз визнав, що спочатку перебіг захворювання в Трампа був не таким безпроблемним, як досі повідомлялося. Він вказав на те, що у Трампа різко знизився рівень насичення крові киснем, тож коли президент перебував у Білому домі, йому довелося користуватися кисневою маскою.

Дружина президента США Меланія Трамп перебуває на карантині в Білому домі.

Про те, що подружжя Трамп інфікувалося коронавірусом, стало відомо 2 жовтня.

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