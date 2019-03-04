Лікарі вдруге в історії вилікували людину від ВІЛ

Після трансплантації стовбурових клітин лікарям у Великобританії вдалося досягти тривалої ремісії у пацієнта з ВІЛ. Це - другий відомий випадок в історії боротьби з хворобою.
Вченим у Британії вдалось досягти ремісії у пацієнта з ВІЛ
Британські лікарі домоглися ремісії у пацієнта з ВІЛ-інфекцією після того, як йому були трансплантовані стовбурові клітини донора з імунітетом до хвороби. Результати дослідження опубліковані у журналі Natur та мають бути представлені пізніше у вівторок, 5 березня, на науковій конференції у Сіетлі.
У чоловіка, ім'я якого не розкривають, було діагностовано ВІЛ у 2003 році. У 2012 році в нього також виявили рак крові, для лікування якого у 2016 році йому пересадили кістковий мозок. Згодом він також пройшов курс антиретровірусної терапії. За 18 місяців після цього в результаті досліджень в його організмі не було виявлено слідів ВІЛ.
"Там немає вірусу, який ми можемо виміряти. Ми не можемо нічого виявити", - повідомив професор Равіндра Гупта, який очолював групу фахівців, які лікували пацієнта, цитує агентство Reuters. Утім, за його словами, ще рано говорити, що пацієнт вилікувався повністю, поки цей випадок можна назвати тривалою ремісією.
Це - другий випадок в історії, коли лікарям вдалось вилікувати ВІЛ. У 2007 році американцю Тімоті Брауну, відомому також як "берлінський пацієнт", у німецькій столиці зробили трансплантацію гемопоетичних стовбурових клітин для лікування лейкемії. Донором також була людина з імунітетом до ВІЛ. За три роки після трансплантації та після завешення антиретровірусної терапії у крові пацієнта не було виявлено ВІЛ.
На сьогодні по всьому світу близько 37 мільйонів людей інфіковані ВІЛ. Загалом з 1980-х років від СНІДу померли понад 35 мільйонів осіб. Мільйони людей контролюють хворобу за допомогою так званої антиретровірусної терапії, однак вона не позбавляє від ВІЛ.
Фахівці зі СНІДу вважають, що випадок "лондонського пацієнта" є доказом того, що одного дня хворобу вдасться зупинити, але це не означає, що метод лікування вже знайдено. Водночас експерти вважають, що лікування, яке було застосоване до пацієнта у Великобританії, не можна використовувати для усіх хворих, оскільки така процедура є складною, дорогою та ризикованою. Окрім того, для лікування необхідні донори, які мають дуже рідкісну генетичну мутацію CCR5, що робить їх стійкими до вірусу.
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Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Кончита Вурст
Співачка з Австрії Кончита Вурст, яка 2014 року сенсаційно перемогла на "Євробаченні", у квітні 2018 року заявила про свій ВІЛ-позитивний статус. Це сталось після того, як її колишній партнер пригрозив оприлюднити цю інформацію. Кончита заявила, що таким чином хоче надати іншим сміливості і зробити крок проти стигматизації людей, які мають позитивний ВІЛ-статус.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Фредді Мерк'юрі
Однією з перших і найбільш знаменитих жертв ВІЛ-інфекції став британський співак перського походження, автор пісень, вокаліст рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі. Він помер в 1991 році у віці 45 років у самому розквіті творчих сил. Всього лише за день до смерті він оголосив про те, що хворий на СНІД.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Рудольф Нурієв
Відомий радянський і британський артист балету Рудольф Нурієв попросив у 1961 році під час гастролей трупи Ленінградського театру опери та балету в Парижі політичного притулку. На Заході він прожив трохи більше 30 років. Нурієв помер від СНІДу 6 січня 1993 у віці 54 років. Багато років танцюрист приховував і спростовував чутки про свою хворобу.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Андреас Люндстедт
Шведський музикант відомий не тільки на своїй батьківщині, але і в Європі. Він заснував поп-групу Alcazar, довгий час був її головним солістом. У 2007 році він публічно визнав, що є ВІЛ-позитивним. Відкриту заяву Люндстедта зустріли з великим схваленням представники світу політики і шоу-бізнесу.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Енді Белл
Іншим музикантом, який заявив про свій статус ВІЛ-інфікованого, став учасник групи Erasure Енді Белл. Англієць зробив свою публічну заяву в 2004 році, хоча діагноз був поставлений за 6 років до цього. Відомо, що музикант робить пожертви на освіту і дослідження в галузі ВІЛ-інфекції.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Мері Фішер
Американська фотографиня і письменниця Мері Фішер, яка відкрито заявила про свій позитивний ВІЛ-статус, з 2006 року є послом доброї волі Програми ООН з питань ВІЛ та СНІДу (ЮНЕЙДС). Вона очолює власний фонд, присвячений дослідженням і просвіті в цій галузі.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Ірвін "Меджик" Джонсон
ВІЛ-інфікованих людей чимало і серед успішних спортсменів. Ірвін "Меджик" Джонсон - один з найвідоміших баскетболістів за всю історію американської ліги НБА. Своїм зізнанням він перевернув міфи й стереопити про те, що на ВІЛ можуть заразитися лише наркомани і гомосексуали. Колишній баскетболіст опікується просвітницькою і благодійною діяльністю для таких же ВІЛ-інфікованих людей, як і він.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Томмі Моррісон
Колишній боксер-важковаговик, що знявся у фільмі "Роккі 5" разом з Сільвестром Сталлоне, помер 1 вересня 2013 року в віці 44 років, імовірно, від СНІДу. Спортсмен заразився на ВІЛ майже 20 років до цього, але довгий час не хотів у це вірити, відмовляючись від терапії.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Грег Луганіс
Американець Грег Луганіс - один з найкращих стрибунів у воду, чотириразовий переможець Олімпіади і п'ятиразовий чемпіон світу. Він дізнався про свій позитивний ВІЛ-статус 1988 року, але продовжив участь у великому спорті, вигравши ще дві олімпійські золоті медалі. Однак Луганіс знайшов в собі сили публічно зізнатися, що він ВІЛ-позитивний, лише в 1995 році, коли вийшла у світ його автобіографія.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Надя Бенайсса
Німецька співачка Надя Бенайсса здобула популярність через виступи в поп-групі No Angels. У 2010 році Надя залишила групу після того, як була засуджена до двох років умовно за те, що заразила сексуального партнера ВІЛ. Співачка виховує доньку, яка народилася в 1999 році. Під час вагітності у Наді був виявлений ВІЛ. Сьогодні вона живе звичайним життям і бере участь в проектах із боротьби зі СНІДом.
Зірки з ВІЛ-позитивним статусом
Чарлі Шин
Американський актор Чарлі Шин відомий численними скандалами в особистому та публічному житті, зокрема й через зловживання наркотиками. 17 листопада 2015 року Чарлі Шин зізнався, що заражений ВІЛ. За його словами, діагноз йому поставили близько чотирьох років тому. Приводом для публічного зізнання став шантаж однієї з повій, яка зажадала за своє мовчання величезну суму грошей.