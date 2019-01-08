 Лікарі борються за життя мера Гданська після нападу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2019

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Новини

Лікарі борються за життя мера Гданська після нападу

Міський голова Гданська Павел Адамович переніс тривалу операцію, однак перебуває у критичному стані. Напередодні злочинець вдарив Адамовича ножем під час благодійного концерту.

Павел Адамович під час благодійного концерту у Гданську (13 січня 2019 року)

Павел Адамович під час благодійного концерту у Гданську (13 січня 2019 року)

Медики Гданська повідомили у понеділок, 14 січня, що міський голова міста Павел Адамович переніс тривалу операцію після замаху на його життя напередодні, його стан залишається критичним, інформує AFP. Операція у клініці медичного університету Гданська тривала понад п'ять годин.

"Мер Гданська Павел Адамович живий, але він у дуже важкому стані", - повідомив лікар медичного університету Гданська Томаш Стефаняк, додавши, що найближчі години стануть вирішальними.

Медик відзначив, що поранення Адамовича дуже серйозні: травма серця, ушкодження діафрагми, рани органів черевної порожнини. Адамовича реанімували на сцені відразу після нападу. У лікарні медикам довелося ще раз відновлювати серцебиття пацієнта. Протягом операції знадобилися 41 порція крові (це близько 18,5 літрів чистої крові).

Міський голова Гданська Павел Адамович отримав ножове поранення під час благодійного концерту напередодні. На відеозаписах інциденту видно, як недовімий чоловік увірвався на сцену під час фіналу концерту і вдарив політика ножем. Потім нападник узяв мікрофон і заявив, що "невинно сидів у в'язниці" і поклав відповідальність на партію "Громадянська платформа", членом якої є Адамович.

За деякими повідомленнями, злочинець зміг так близько підійти до сцени, скориставшись підробленим журналістським посвідченням. За даними слідства, цей 27-річний житель Гданська раніше відбував покарання за пограбування банку. Поліція затримала його відразу після нападу. 14 січня злочинець даватиме свідчення співробітниками прокуратури.

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