 Лікарні у Німеччині: як лікують, скільки коштує і хто платить (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Лікарні у Німеччині: як лікують, скільки коштує і хто платить (відео)

Лікарні Німеччини наразі гідно впоралися з епідемією COVID-19, зокрема завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. DW зібрала основні факти про лікарні у ФРН.

Coronavirus | Deutschland | Krankenhaus Havelhöhe Berlin (Reuters/F. Bensch)

Німецька медицина: за рахунок чого вона добре функціонує?

На цілу Німеччину - 1942 лікарні. З кожним роком їх меншає, але водночас наявні лікарні збільшуються в розмірах та розширюють спектр своїх послуг. Кількість лікарів щороку зростає. Нині їх 385 тисяч. Крім того, у Німеччині 102 тисячі сімейних лікарів. Слід зауважити, що лікарням у Німеччині гостро бракує персоналу. Фахівці оцінюють цю потребу в 50 тисяч додаткових лікарів. У розпорядженні німецьких клінік є майже 500 тисяч ліжкомісць, які заповнюються на три чверті, у тому числі 28 тисяч ліжкомісць інтенсивної терапії. Лікарні Німеччини наразі гідно впоралися з епідемією COVID-19, зокрема завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. Дивіться, за рахунок чого їм це вдається.

 

DW.COM

Як коронавірус змінив роботу медиків швидкої допомоги (відео)

Кілька сотень викликів щодня від людей, які підозрюють у себе коронавірус. Роботи у бригад київської швидкої допомоги з кожним днем стає дедалі більше. DW провела один день з бригадою спеціалізованої швидкої. (25.03.2020)  

Реформа екстреної медичної допомоги: що змінилося (відео)

Серед цілей розпочатої рік тому реформи екстреної медицини - оновлення транспорту й диспетчерських, мережа стаціонарів, готових до будь-якого пацієнта. DW порівняла ситуацію у Києві та за 100 кілометрів від столиці. (11.02.2020)  

Медична реформа: чому районні лікарні під загрозою закриття (відео)

Другий етап медичної реформи з 1 квітня передбачає зміни у фінансуванні лікарень. Що це означатиме для багатьох районних лікарень, дивіться у репортажі DW з Житомирщини. (29.01.2020)  

Також за темою

Лікарні у Німеччині: що і як лікують, скільки це коштує і хто платить (08.05.2020) 08.05.2020

Лікарні Німеччини наразі гідно справляються з епідемією COVID-19, зокрема, завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. DW зібрала основні факти про лікарні у ФРН.

Як лікують італійців з коронавірусом у Німеччині (02.04.2020) 02.04.2020

Німеччина прийняла пацієнтів з коронавірусом з Італії та Франції. Їх помістили в тому числі і в клініки Кельна і Бонна. Як німецькі лікарі борются за їхнє життя - дивіться у репортажі DW.

Реклама

Докладно

Міхеіл Саакашвілі призначений головою Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ України

Саакашвілі - весільний генерал реформ Зеленського

Призначення Саакашвілі - шанс не тільки для президента Зеленського, але і для всієї України, вважає Сергій Руденко.  

Німеччина, експорт

Експорт Німеччини обвалився на рекордні майже 12 відсотків

Падіння обсягів німецького експорту в березні 2020 року є найбільшим за 30 років.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  