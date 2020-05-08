Лікарні у Німеччині: як лікують, скільки коштує і хто платить (відео)

На цілу Німеччину - 1942 лікарні. З кожним роком їх меншає, але водночас наявні лікарні збільшуються в розмірах та розширюють спектр своїх послуг. Кількість лікарів щороку зростає. Нині їх 385 тисяч. Крім того, у Німеччині 102 тисячі сімейних лікарів. Слід зауважити, що лікарням у Німеччині гостро бракує персоналу. Фахівці оцінюють цю потребу в 50 тисяч додаткових лікарів. У розпорядженні німецьких клінік є майже 500 тисяч ліжкомісць, які заповнюються на три чверті, у тому числі 28 тисяч ліжкомісць інтенсивної терапії. Лікарні Німеччини наразі гідно впоралися з епідемією COVID-19, зокрема завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. Дивіться, за рахунок чого їм це вдається.