Лікарні у Німеччині: як лікують, скільки коштує і хто платить (відео)

Лікарні Німеччини наразі гідно впоралися з епідемією COVID-19, зокрема завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. DW зібрала основні факти про лікарні у ФРН.
На цілу Німеччину - 1942 лікарні. З кожним роком їх меншає, але водночас наявні лікарні збільшуються в розмірах та розширюють спектр своїх послуг. Кількість лікарів щороку зростає. Нині їх 385 тисяч. Крім того, у Німеччині 102 тисячі сімейних лікарів. Слід зауважити, що лікарням у Німеччині гостро бракує персоналу. Фахівці оцінюють цю потребу в 50 тисяч додаткових лікарів. У розпорядженні німецьких клінік є майже 500 тисяч ліжкомісць, які заповнюються на три чверті, у тому числі 28 тисяч ліжкомісць інтенсивної терапії. Лікарні Німеччини наразі гідно впоралися з епідемією COVID-19, зокрема завдяки високій якості медичного обслуговування та рекордній кількості ліжкомісць інтенсивної терпапії. Дивіться, за рахунок чого їм це вдається.
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