Лікарні для хворих на COVID-19 в Україні наповнені на 15 відсотків - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що країні вдалося уникнути піку епідемії захворюваності на викликану коронавірусом хворобу COVID-19. Про це він заявив в оприлюдненому в середу, 13 травня, інтерв'ю агентству "Українські новини".

"Уже більше, ніж 20 діб поспіль, маємо від 400 до 600 хворих на добу. Вважаю, що нам вдалося уникнути піку епідемії", - сказав міністр. За його даними, лікарні, відведені під лікування хворих із коронавірусом, наповнені приблизно на 15 відсотків.

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При цьому Степанов не вважає, що карантинні заходи в Україні були занадто жорсткими. Він наголошує, що саме раннє - порівняно з європейськими країнами - впровадження карантину дозволило Україні уникнути піку епідемії. "В Україні вчасно були запущені карантинні заходи. Їх впровадили, коли у нас було чотири випадки зараження. Європейські країни їх вводили, коли кількість хворих рахувалася сотнями і навіть підходила до тисячі. Саме введення карантинних заходів на початковому етапі пандемії і призвело до того, що нам вдалося уникнути піку захворюваності", - сказав міністр. Також він вважає досить успішною мобілізацію української медицини для протистояння епідемії, враховуючи, що спочатку країна була абсолютно не готова до цього виклику.

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Найближчим часом Степанов розраховує збільшити кількість проведених методом ПЛР тестів на COVID-19 до 10-20 тисяч на добу. При цьому міністр визнав, що деякі тести робляться занадто довго, пояснивши це завантаженістю лабораторій і браком кваліфікованих лаборантів. "Навантаження збільшується, тому що ми розширюємо перелік тестованих осіб. І тому інколи аналізи робляться досить довго, але ми вирішуємо ці питання в кожному конкретному випадку. У тому числі - навчаємо лаборантів, оскільки до епідемії не було достатньої кількості кваліфікованих кадрів", - зазначив він.

МОЗ розробляє алгоритм зняття карантину

Як заявив Степанов на брифінгу 13 травня, міністерство охорони здоров'я України до кінця тижня представить алгоритм зняття карантинних обмежень. "У нас є чіткий алгоритм зняття обмежень, це показники, які впливатимуть на зняття карантину. Також, згідно з цими показниками, у нас є прогнозовані дати, коли ми можемо досягти цих показників. Це контрольні дати, які ми розробили для себе, - 22 травня, 1 червня, 11 червня. Я думаю, що цього тижня ми презентуємо все це і звертатимемося до уряду, щоб затвердити окремою постановою", - сказав він.

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Також Степанов повідомив про зменшення кількості хворих на пневмонію. "У нас є позитивна статистика щодо хворих на пневмонію. Якщо раніше ми тестували близько 800-900 людей на добу, які хворіли на пневмонію, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 людей на добу", - сказав він. Міністр пов'язує таку статистику з ефектом від карантинних обмежень.

Станом на 12 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 402 до 16 425, кількість померлих від захворювання - на 14 людей до 439 порівняно з попередньою добою. При цьому кількість нових випадків збільшилася на 7,2 відсотка, а кількість нових летальних випадків знизилася на 17,6 відсотка.