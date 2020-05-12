Лікарні для хворих на COVID-19 в Україні наповнені на 15 відсотків - Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов переконаний, що країні вдалося уникнути піку епідемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19.
Глава міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що країні вдалося уникнути піку епідемії захворюваності на викликану коронавірусом хворобу COVID-19. Про це він заявив в оприлюдненому в середу, 13 травня, інтерв'ю агентству "Українські новини".
"Уже більше, ніж 20 діб поспіль, маємо від 400 до 600 хворих на добу. Вважаю, що нам вдалося уникнути піку епідемії", - сказав міністр. За його даними, лікарні, відведені під лікування хворих із коронавірусом, наповнені приблизно на 15 відсотків.
При цьому Степанов не вважає, що карантинні заходи в Україні були занадто жорсткими. Він наголошує, що саме раннє - порівняно з європейськими країнами - впровадження карантину дозволило Україні уникнути піку епідемії. "В Україні вчасно були запущені карантинні заходи. Їх впровадили, коли у нас було чотири випадки зараження. Європейські країни їх вводили, коли кількість хворих рахувалася сотнями і навіть підходила до тисячі. Саме введення карантинних заходів на початковому етапі пандемії і призвело до того, що нам вдалося уникнути піку захворюваності", - сказав міністр. Також він вважає досить успішною мобілізацію української медицини для протистояння епідемії, враховуючи, що спочатку країна була абсолютно не готова до цього виклику.
Найближчим часом Степанов розраховує збільшити кількість проведених методом ПЛР тестів на COVID-19 до 10-20 тисяч на добу. При цьому міністр визнав, що деякі тести робляться занадто довго, пояснивши це завантаженістю лабораторій і браком кваліфікованих лаборантів. "Навантаження збільшується, тому що ми розширюємо перелік тестованих осіб. І тому інколи аналізи робляться досить довго, але ми вирішуємо ці питання в кожному конкретному випадку. У тому числі - навчаємо лаборантів, оскільки до епідемії не було достатньої кількості кваліфікованих кадрів", - зазначив він.
МОЗ розробляє алгоритм зняття карантину
Як заявив Степанов на брифінгу 13 травня, міністерство охорони здоров'я України до кінця тижня представить алгоритм зняття карантинних обмежень. "У нас є чіткий алгоритм зняття обмежень, це показники, які впливатимуть на зняття карантину. Також, згідно з цими показниками, у нас є прогнозовані дати, коли ми можемо досягти цих показників. Це контрольні дати, які ми розробили для себе, - 22 травня, 1 червня, 11 червня. Я думаю, що цього тижня ми презентуємо все це і звертатимемося до уряду, щоб затвердити окремою постановою", - сказав він.
Також Степанов повідомив про зменшення кількості хворих на пневмонію. "У нас є позитивна статистика щодо хворих на пневмонію. Якщо раніше ми тестували близько 800-900 людей на добу, які хворіли на пневмонію, то сьогодні ця кількість не перевищує 250-300 людей на добу", - сказав він. Міністр пов'язує таку статистику з ефектом від карантинних обмежень.
Станом на 12 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 402 до 16 425, кількість померлих від захворювання - на 14 людей до 439 порівняно з попередньою добою. При цьому кількість нових випадків збільшилася на 7,2 відсотка, а кількість нових летальних випадків знизилася на 17,6 відсотка.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Смачна вечеря в тепличних умовах
Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
З думками про море
Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Нові реалії перукарень
Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!
Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Сказати "так" перед 30 машинами
Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Цілковита тиша, попри бурхливі оплески
Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Чорні острівці в офісі
Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Соціальне дистанціювання на пероні
У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Односторонній рух також для пішоходів
Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Життя у пляшці
У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Дверна ручка: перезавантаження
Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.
Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Третій зайвий
Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.