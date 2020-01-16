Лікарка Навального: "Його треба рятувати"

Медики в омській лікарні, куди госпіталізували російського опозиціонера Олексія Навального з підозрою на отруєння, відмовилися розмовляти з його лікаркою Анастасією Васильєвою. Про це вона розповіла в інтерв'ю DW у четвер, 20 серпня.

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"Я лише знаю, що є реакція зіниць, - повідомила Васильєва, додавши, що летить до Омська. - Я приїду і буду наполягати на тому, щоб мені дали його оглянути".

Вона має намір прийняти рішення про переведення Навального до іншої лікарні після його огляду. За словами Васильєвої, зараз соратники Навального вибирають лікарню, в яку його перевезуть. Оскільки він перебуває у комі і підключений до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ), варіант перевезення в клініку за кордон не розглядається. "Його треба рятувати", - наголосила лікарка.

За її словами, про те, що політик госпіталізований і впав в кому, вона дізналася від прессекретарки Навального Кіри Ярмиш. "Вона мені відразу написала", - зазначила лікарка.

Згодом Ярмиш повідомила у соцмережі Twitter, що лікарка Анастасія Васильєва вже у реанімації лікарні Омська, де перебуває Навальний. Утім, її не пропускають без дозволу служби безпеки. Прибула в Омськ також дружина Навального Юлія.

Навальному стало зле у літаку, його оточення каже про отруєння

Раніше цього дня Кіра Ярмиш повідомила, що Олексій Навальний був госпіталізований у непритомному стані і перебуває у реанімації, згодом він впав у кому. Йому стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Ярмиш зазначила, що Навального, ймовірно, отруїли. "Ми припускаємо, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай. Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - зазначила прессекретарка Навального.

Вона наголосила, що Навальний не пив алкогольних напоїв напередодні, а у четвер випив лише чай у кафе в аеропорту перед посадкою на літак.

Ярмиш також поінформувала, що у лікарню на вимогу оточення Навального викликали поліцію. Тим часом омські лікарі поки не надали результати аналізів. Як зауважила Ярмиш, ухильна реакція лікарів лише підтверджує, що мало місце отруєння.

Згодом заступник головного лікаря Лікарні швидкої допомоги №1 міста Омська Анатолій Калініченко зазначив, що фахівці медичного закладу упродовж дня визначаться з діагнозом Навальному. Він додав, що "діагноз перебуває в процесі уточнення". Агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерело у медичних колах повідомило, що лікарі поставили попередній діагноз: гостре отруєння невстановленим психодислептиком (речовина, що здатна викликати галюцинації. - Ред.). Пізніше Калініченко заявив, що лікарям вдалося "стабілізувати" стан Навального.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, останні кілька днів Навальний перебував у Сибіру. Спершу він приїхав до Новосибірська, де, ймовірно, збирав матеріал для нового розслідування, і зустрівся з волонтерами. Потім він поїхав у Томськ.

В ЄС стурбовані можливим отруєнням

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прокоментував можливе отруєння російського опозиціонера.

"Стурбований чути про ймовірне отруєння Олексія Навального. Якщо це буде підтверджено, винні мають бути притягнуті до відповідальності. Бажаю йому швидкого та повного одужання", - написав Боррель у соцмережі Twitter.

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