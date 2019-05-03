Лідер європейських лібералів про зустріч з командою Зеленського: Я налаштований оптимістично

Кілька днів тому Брюссель відвідали радники новообраного президента України Володимира Зеленського Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка. Під час зустрічей у Єврокомісії та Європарламенті вони представили європейським партнерам перші кроки нового президента в сфері зовнішньої політики та боротьби з корупцією. У Брюсселі з представниками Зеленського зустрівся також президент європейської партії "Альянс лібералів та демократів за Європу" (АЛДЄ) Ганс ван Баален. Політик поділився своїми враженнями від зустрічі з кореспондентом DW.

Deutsche Welle: Пане ван Баален, про що йшлося під час вашої бесіди з членами командиВолодимира Зеленського?

Ганс ван Баален: Ми говорили про те, що Україна житиме у непростий період, коли новий президент і старий уряд мають у той чи той спосіб співпрацювати з парламентом, який буде переобрано у жовтні. Для цього потрібна гнучкість заради інтересів України, це може бути нелегко. Ми також говорили, що виборці, які підтримали Володимира Зеленського 73 відсотками голосів, мають високі очікування щодо нового президента. Проте президент має обмежені повноваження, тому йому буде важко робити всі ті речі, які він хоче зробити.

Наразі неможливо сказати, яким буде склад Верховної Ради після жовтневих виборів, чи буде новий парламент налаштований на співпрацю з президентом, чи піде на вибори партія Володимира Зеленського. Проте я налаштований оптимістично і вважаю, що новообраний президент Зеленський зможе зробити багато позитивних речей. Після парламентських виборів він говоритиме з урядом про те, як ефективно боротися з корупцією, як розвивати економіку, які відносини формувати з Росією та Заходом. Цей рік буде визначальним, і Зеленський не може підвести. Якщо це трапиться, тоді, на мою думку, Україна опиниться в депресії.

Президент Зеленський може повести упарламент свою партію "Слуга народу". Чи можливо, що ця партія стане партнером АЛДЄ?

Вони повинні спочатку викласти свою програму та цілі. Якщо вони це зроблять, то ми готові до співпраці. І я як президент партії, і Гі Вергофстадт, лідер фракції АЛДЄ у Європарламенті, зможемо прийняти партію Зеленського спочатку як спостерігача, а згодом і як члена альянсу лібералів. Бо ми відкриті не лише для партій з країн ЄС, а й держав, які не є його членами. Для нас це буде привілей працювати з партією Зеленського, але це, звичайно, має вирішувати він та його команда.

Українці ще не чули засад зовнішньополітичної платформи новообраного президента. Чи представили вам члени його команди свої позиції у цій сфері?

Ні, не зовсім. Вони повинні ще над цим попрацювати спільно з Верховною Радою та урядом. Можу сказати, що вони прагнуть мати гарні контакти із Заходом. Щодо Росії, то якщо Москва справді продемонструє волю завершити конфлікт, виведе свої війська з української територія і офіційно заявить про свою позицію, тоді будуть переговори. Якщо Путін не зробить цього кроку, тоді простору для дій немає.

Поки що ми бачимо, що Путін не запропонував новому українському президентові заходів довіри. Натомість він оголосив, що Росія надаватиме громадянам України російські паспорти, що важко назвати кроком на зближення. Щодо ЄС і НАТО, то ми говоримо про тісну співпрацю, бо про членство України в цих організаціях у найближчому майбутньому йтися не може. Але якщо Україна стане сильнішою, об'єднанішою, демократичнішою, тоді вона буде ще кращим партнером Заходу. Гадаю, що зовнішньополітична програма буде проголошена після інавгурації нового президента. Але така концепція - справа не кількох днів, тому для вироблення чітких зовнішньополітичних кроків нового президента варто дочекатися виборів до Верховної Ради та нового уряду.

Ви згадали про указ Путіна щодо надання російського громадянства українцям. Як, на вашу думку, Україна та ЄС повинні реагувати на цей черговий прояв російської агресії?

Проблема полягає у тому, що ми не можемо завадити Путіну робити це. У самому ЄС є подібні прецеденти: Угорщина видає свої паспорти румунським громадянам, які мають угорське коріння. Румунія не може цьому запобігти. На місці Зеленського та його команди я тісно співпрацював би з ЄС та США, щоб розглянути можливість введення спільних санкцій проти Росії. А з іншого боку я б зробив своїм головним пріоритетом розбудову демократичної і вільної від корупції України. Це набагато важливіше. Бо якщо українці побачать, що їм живеться краще, вони мають вищу зарплату, ліпшу роботу, не стикаються з корупцією, тоді вони стануть більш відданими і лояльними до своєї держави.