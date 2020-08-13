Лідер палестинців Махмуд Аббас засудив угоду Ізраїлю та ОАЕ

Лідер палестинців Махмуд Аббас у четвер, 13 серпня, засудив угоду, укладену Ізраїлем та ОАЕ щодо встановлення дипломатичних відносин між країнами.

"Керівництво палестинців відкидає та засуджує неочікувану тристороню заяву ОАЕ, Ізраїлю та США", - заявив радник палестинського лідера Набіл Абу Рудейна. Він зачитав заяву палестинського керівництва, а в якій угоду про встановлення дипвідносин між Ізраїлем та ОАЕ названо "зрадою Єрусалима, аль-Акси та палестинської справи".

Читайте також: Аббас заявив про кінець домовленостей із США й Ізраїлем

Плани анексії палестинських територій

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що, попри угоду з ОАЕ, він не змінюватиме плани щодо анексії частини палестинських земель. За його словами, Трамп попросив Ізраїль "тимчасово зачекати" з поширенням свого суверенітету на Західний берег річки Йордан. Раніше представники ОАЕ заявляли, що Ізраїль нібито відмовився від планів анексії.

Нагадаємо, раніше того ж дня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та ОАЕ домовилися встановити дипломатичні відносини. Згодом відповідні заяви зробила влада ОАЕ та Ізраїлю. Таким чином ОАЕ стануть третьою арабською країною та першою країною Перської затоки, яка встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.