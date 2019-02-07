 Лідер опозиції у Венесуелі не виключив військового вторгнення США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

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Новини

Лідер опозиції у Венесуелі не виключив військового вторгнення США

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що зробить все необхідне, щоб врятувати життя людей. Раніше військове втручання США в ситуацію у Венесуелі допустив Дональд Трамп.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового вторгнення США до південноамериканської країни. В інтерв'ю агенції AFP у п'ятницю, 8 лютого, Гуайдо заявив, що зробить "все необхідне" для порятунку людських життів. Водночас можливе вторгнення Сполучених Штатів він охарактеризував як "дуже делікатну тему".

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію "одним з варіантів".

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Упродовж років уряд соціалістів у Венесуелі жив без турбот завдяки нафтодоларам. Але нещодавно запровадженні санкції США можуть перекрити потік валюти до південноамериканської країни. (05.02.2019)

В інтерв'ю CBS президент США назвав можливу відправку американських солдатів до Венесуели одним з варіантів. Тим часом європейські країни вимагають від Мадуро до вечора 3 лютого оголосити про нові президентські вибори. (03.02.2019)

У травні 2018 року в Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний глава Венесуели Ніколас Мадуро, котрий перебуває при владі з 2013 року, здобув перемогу, набравши близько 70 відсотків голосів. Опозиція бойкотувала вибори через недемократичність, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і ряд країн Латинської Америки.

Більшість країн ЄС і США визнали Гуайдо тимчасовим президентом

22 січня в Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту після вступу Мадуро на пост глави держави на другий термін. На наступний день голова Національної асамблеї Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Пізніше Верховний суд Венесуели заборонив йому виїжджати за кордон.

Більшість країн Євросоюзу, у тому числі Німеччина, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Замість оголошення перевиборів президента Венесуели, чого вимагають європейські країни, Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту, який очолює опозиційний лідер Хуан Гуайдо.

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Тисячі жителів Венесуели по всій країні вийшли на нові акції протесту з вимогою до президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. Тим часом Мадуро намагається мобілізувати армію.

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