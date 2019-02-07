Лідер опозиції у Венесуелі не виключив військового вторгнення США

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо не виключає військового вторгнення США до південноамериканської країни. В інтерв'ю агенції AFP у п'ятницю, 8 лютого, Гуайдо заявив, що зробить "все необхідне" для порятунку людських життів. Водночас можливе вторгнення Сполучених Штатів він охарактеризував як "дуже делікатну тему".

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю телекомпанії CBS назвав військове втручання в ситуацію "одним з варіантів".

У травні 2018 року в Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний глава Венесуели Ніколас Мадуро, котрий перебуває при владі з 2013 року, здобув перемогу, набравши близько 70 відсотків голосів. Опозиція бойкотувала вибори через недемократичність, а їхні результати не визнали Європейський Союз, США і ряд країн Латинської Америки.

Більшість країн ЄС і США визнали Гуайдо тимчасовим президентом

22 січня в Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту після вступу Мадуро на пост глави держави на другий термін. На наступний день голова Національної асамблеї Венесуели, опозиціонер Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Пізніше Верховний суд Венесуели заборонив йому виїжджати за кордон.

Більшість країн Євросоюзу, у тому числі Німеччина, заявили про визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. Крім того, його визнали США і частина країн Латинської Америки, а також Організація американських держав.