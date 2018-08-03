 Лідер опозиції в Малі після виборів закликав до повстання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Лідер опозиції в Малі після виборів закликав до повстання

Кандидат від опозиції на президентських виборах у Малі Сумаіла Сіссе закликав населення не визнавати результати голосування й "повстати".

Лідер опозиції Малі Сумаіл Сіссе

Лідер опозиції Малі Сумаіл Сіссе (у центрі) не збирається визнавати поки що не оголошені результати виборів

68-річний лідер опозиції Малі Сумаіла Сіссе заявив, що не збирається визнавати результатів проведених президентських виборів та закликав населення "повстати". З таким закликом Сіссе звернувся до виборців у понеділок, 13 серпня, передає інформагенція AFP.

DW.COM

Країни ЄС ухвалили рішення розширити та подовжити на два роки свою військову місію в Малі. Її основна мета - навчання та підтримка місцевих військових у боротьбі проти джихадистів та перевізників мігрантів. (14.05.2018)

Німецькі військові інструктори і надалі братимуть участь у вишколі військовослужбовців Малі. Уряд ФРН схвалив також подальшу участь Бундесверу у боротьбі з сомалійськими піратами. (11.04.2018)

Під час двох нападів ісламістів в Малі загинуло понад 40 цивільних, серед яких, за даними AFP, жінки та діти. (28.04.2018)

Головними конкурентами на президентських виборах в Малі є чинний голова держави Ібрагім Бубакар Кейта та представник опозиції Сумаіла Сіссе. Основною темою передвиборчої кампанії була ситуація з безпекою у країні. (29.07.2018)

За словами Сіссе, результати підрахунку голосів у другому турі президентськиз виборів, які відбулись у неділю, 12 серпня, є сфальшованими. "Брехню доведено, ось чому ці результати ми не сприйматимемо. Я закликаю всіх малійців повстати. Ми не потерпимо диктатури брехні", - заявив опозиціонер.

Більшість спостерігачів вважають, що однозначним фаворитом цих виборів є чинний глава держави, 73-річний Ібрагім Бубакара Кейта, що висунутий партією "Об'єднання за Малі". У першому турі, який відбувся 29 липня, Кейта здобув 42 відсотки, значно випередивши Сіссе, котрий отримав 18 відсотків голосів виборців.

Водночас в уряді країни повідомили, що під час другого туру виборів не могли відкритися близько 500 виборчих дільниць, що становить майже 3,7 відсотка від усієї їхньої кількості. Їх не було відкрито із міркувань безпеки - через загрозу терористичних нападів з боку ісламістів. За даними місцевих спостерігачів, ці вибори позначилися вкрай низькою явкою - 23,4 відсотка.

Поки що триває підрахунок голосів і результатів виборів ніхто не оголошував, це має статись у найближчі кілька днів.

Також за темою

Vor den Präsidentschaftswahlen in Mali

У Малі відбуваються президентські вибори 29.07.2018

Головними конкурентами на президентських виборах в Малі є чинний голова держави Ібрагім Бубакар Кейта та представник опозиції Сумаіла Сіссе. Основною темою передвиборчої кампанії була ситуація з безпекою у країні.

Bundeswehr in Mali EU-Ausbildungsmission

Німецький уряд схвалив подовження ще двох закордонних місій Бундесверу 11.04.2018

Німецькі військові інструктори і надалі братимуть участь у вишколі військовослужбовців Малі. Уряд ФРН схвалив також подальшу участь Бундесверу у боротьбі з сомалійськими піратами.

Mali UN Mission MINUSMA

Троє миротворців ООН загинули внаслідок нападу бойовиків у Малі 24.11.2017

Невідомі скоїли напад на миротворців ООН у Малі, вбивши трьох та поранивши ще кілька "блакитних шоломів". Серед поранених є також малійські солдати.

Докладно

Обмін валют у Стамбулі (picture-alliance/AP Photo/M. Yapici)

Турецька криза небезпечна для економіки Європи

Криза на Босфорі може коштувати Ердогану посади. Вразити вона може і європейську економіку, застерігає Генрік Беме. 

МВФ

Місія МВФ прибуде до Києва у вересні

Місія МВФ працюватиме в Києві з 6 до 19 вересня, повідомив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  