 Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше прибув до Північної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Новини

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше прибув до Північної Кореї

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Пхеньяна з дводенним візитом. Очікують, що він обговорить з Кім Чен Ином питання денуклеаризації Корейського півострова.

Кім Чен Ин та Сі Цзіньпін

Кім Чен Ин та Сі Цзіньпін (фото з архіву)

Голова КНР Сі Цзіньпін у четвер, 20 червня, прибув до Північної Кореї з державним дводенним візитом, інформує агенція AP. Візит Сі Цзіньпіня відбувається на запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина. Це перший за останні 14 років візит китайського лідера до Північної Кореї.

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Президент США розраховує на успіх переговорів, проведених в Китаї главою мінфіну США. Трамп ще не вирішив, чи запроваджувати нові мита, і хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном. (14.05.2019)

Сам Сі Цзіньпін за шість років перебування на чолі китайської влади ще жодного разу не бував з візитом у КНДР, тоді як Кім Чен Ин за останні два роки чотири рази відвідав Китай, востаннє - у січні 2019 року.

Очікується, що лідер КНР обговорить з північнокорейським колегою проблеми у перемовинах між США і КНДР у питанні денуклеаризації останньої. Раніше Сі заявляв, що Китай готовий разом з КНДР та іншими зацікавленими сторонами докласти зусиль для того, щоб відіграти "позитивну і конструктивну роль в реалізації денуклеризації на Корейському півострові".

Візит китайського лідера до КНДР відбудеться за тиждень до саміту країн Великої двадцятки в Японії. Планується, що там Сі Цзіньпін зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом для обговорення торговельного конфлікту між двома країнами.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


DW.COM

Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

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