Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше прибув до Північної Кореї

Голова КНР Сі Цзіньпін у четвер, 20 червня, прибув до Північної Кореї з державним дводенним візитом, інформує агенція AP. Візит Сі Цзіньпіня відбувається на запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина. Це перший за останні 14 років візит китайського лідера до Північної Кореї.

Сам Сі Цзіньпін за шість років перебування на чолі китайської влади ще жодного разу не бував з візитом у КНДР, тоді як Кім Чен Ин за останні два роки чотири рази відвідав Китай, востаннє - у січні 2019 року.

Очікується, що лідер КНР обговорить з північнокорейським колегою проблеми у перемовинах між США і КНДР у питанні денуклеаризації останньої. Раніше Сі заявляв, що Китай готовий разом з КНДР та іншими зацікавленими сторонами докласти зусиль для того, щоб відіграти "позитивну і конструктивну роль в реалізації денуклеризації на Корейському півострові".

Візит китайського лідера до КНДР відбудеться за тиждень до саміту країн Великої двадцятки в Японії. Планується, що там Сі Цзіньпін зустрінеться з американським президентом Дональдом Трампом для обговорення торговельного конфлікту між двома країнами.