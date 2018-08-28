Лідер гурту U2 Боно втратив голос під час концерту в Берліні

Ірландський рок-гурт U2 змушений був припинити концерт у Берліні через те, що під час виступу вокаліст гурту Боно втратив голос та більше не зміг виконувати пісні. Інцидент стався ввечері у суботу, 1 вересня, під час концерту U2 на "Мерседес-Бенц-Арені" в Берліні.
Як повідомив згодом гурт на своєму сайті, перед концертом Боно перебував у "чудовій формі", проте після виконання кількох пісень він "повністю втратив свій голос". "Ми не знаємо, що трапилося, та консультуємося з лікарями", - повідомляється на сайті U2.
Під час концерту Боно зміг виконати композицію Beautiful Day за допомогою глядачів, які йому підспівували, після чого залишив сцену. Спочатку глядачам оголосили, що концерт ненадовго перерваний, утім, згодом поінформували про завершення шоу та про можливість обміняти квитки, повідомляє агентство dpa.
За день до цього, 31 серпня, U2 вже дав один концерт у Берліні. Нині гурт здійснює концертний тур, який має тривати до листопада. Наступного тижня U2 планує дати два концерти у Кельні, а після цього відправитися в Париж.
58-річний Боно відомий своєю участю у міжнародному русі проти бідності, є співзасновником некомерційної організації ONE, яка бореться з бідністю та хворобами у світі, насамперед в Африці. Минулого вівторка, 28 серпня, Боно зустрівся у Берліні з федеральною канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) та обговорив з нею співпрацю у допомозі бідним африканським країнам.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Пол Маккартні
"Задля малювання я мав подолати ментальний бар'єр", - зазначив Пол Маккартні в передмові до каталогу однієї зі своїх виставок. Лише у 41 рік екс-учасник легендарного The Beatles зважився малювати на полотні. Однак і після цього він багато років тримав свої картини під замком. І нарешті - у 56 років - Маккартні вперше представив свої експресіоністичні твори світу.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Удо Лінденберґ
Усе почалось зі звичайних карлючок - замість автографів Удо Лінденберґ малював своїм фанам маленькі фігури в капелюсі. "Удографи" розвинули у легендарного німецького співака пристрасть до живопису, а вже у середині 1990-х з'явились цілі художні цикли Лінденберґа. Особливою популярністю користувались так звані Likörelle: картини, намальовані яєчним лікером, Блю Кюрасао, гренадином або віскі.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Ронні Вуд
До приходу в музику він навчався у художній школі в Лондоні. Однак навіть на піку музичної кар'єри, будучи гітаристом гурту Rolling Stones, Ронні Вуд не зрадив своїй пристрасті. Музика - найважливіший сюжет у його живописі, а на багатьох картинах зображені друзі та колеги-музиканти. Ціна полотен Вуда сягає 800 тисяч євро, і навіть репродукції розходяться за кілька тисяч євро.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Рінго Старр
Інтерес до мистецтва виник у нього ... через нудьгу. Під час гастролей колишній ударник The Beatles грався вечорами в готельному номері з програмою для малювання на комп'ютері. Так виникли картини, які, як він сам визнає, виглядають, ніби намальовані дітьми. Проте вони чудово продаються. Можливо тому, що Рінго Старр не сприймає себе серйозно як художника.
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Фотогалерея: П'ятірка відомих музикантів, які ще й малюють
Боно
Більш діяльного, ніж Боно з U2, годі шукати. Він не лише співак, автор пісень, гітарист і активіст. Він ще й художник. У 2003 році Боно проілюстрував музичну казку "Петрик і вовк" разом зі своїми доньками Джордан та Ів. Малюнки пішли з молотка за 280 тисяч євро. Звичайно, для доброї справи.
Автор: Антьє Біндер, Людмила Квіренко