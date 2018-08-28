 Лідер гурту U2 Боно втратив голос під час концерту в Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2018

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Новини

Лідер гурту U2 Боно втратив голос під час концерту в Берліні

Прямо під час концерту у Берліні Боно втратив голос і не зміг продовжити виступ. На сайті гурту U2 повідомили, що поки не знають, що трапилося.

Боно під час концерту у Берліні, 31 серпня 2018 року

Боно під час концерту у Берліні, 31 серпня 2018 року

Ірландський рок-гурт U2 змушений був припинити концерт у Берліні через те, що під час виступу вокаліст гурту Боно втратив голос та більше не зміг виконувати пісні. Інцидент стався ввечері у суботу, 1 вересня, під час концерту U2 на "Мерседес-Бенц-Арені" в Берліні.

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Як повідомив згодом гурт на своєму сайті, перед концертом Боно перебував у "чудовій формі", проте після виконання кількох пісень він "повністю втратив свій голос". "Ми не знаємо, що трапилося, та консультуємося з лікарями", - повідомляється на сайті U2.

Під час концерту Боно зміг виконати композицію Beautiful Day за допомогою глядачів, які йому підспівували, після чого залишив сцену. Спочатку глядачам оголосили, що концерт ненадовго перерваний, утім, згодом поінформували про завершення шоу та про можливість обміняти квитки, повідомляє агентство dpa.

За день до цього, 31 серпня, U2 вже дав один концерт у Берліні. Нині гурт здійснює концертний тур, який має тривати до листопада. Наступного тижня U2 планує дати два концерти у Кельні, а після цього відправитися в Париж.

58-річний Боно відомий своєю участю у міжнародному русі проти бідності, є співзасновником некомерційної організації ONE, яка бореться з бідністю та хворобами у світі, насамперед в Африці. Минулого вівторка, 28 серпня, Боно зустрівся у Берліні з федеральною канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel) та обговорив з нею співпрацю у допомозі бідним африканським країнам.

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    Автор: Антьє Біндер, Людмила Квіренко


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