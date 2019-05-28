Лідерці ХДС закидають наміри влаштувати "цензуру в інтернеті"

Голова партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer, АКК) запропонувала розпочати в Німеччині дискусію про те, як регулювати висловлювання політичних поглядів в інтернеті під час передвиборних кампаній. Опозиція різко критикує цю пропозицію. Правопопулісти закидають політикині заклик до цензури в інтернеті.

Пропозиція АКК

Крамп-Карренбауер запропонувала розпочати дискусію після того, як стало відомо про результат консервативного блоку ХДС/ХСС на виборах до Європарламенту. Консерватори здобули 28 відсотків голосів виборців. Це найбільший результат серед усіх німецьких партій, однак у порівнянні з виборами 2014 року ХДС/ХСС втратили сім відсотків голосів.

Незадовго до голосування популярний німецький YouTube-блогер Rezo опублікував відео з закликом до молодих виборців не голосувати за ХДС/ХСС, а також за їхніх коаліційних партнерів - Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН). Блогер закликав виборців "покарати" ці партії за те, що вони, на його думку, замало роблять, зокрема, для захисту клімату. Упродовж тижня відео Rezo переглянули понад 12 мільйонів разів. Ще 70 популярних YouTube-блогерів підхопили його заклик.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважає це впливом на громадську думку. "Що б сталося у країні, якби, наприклад, 70 газет за два дні до виборів спільно закликали не голосувати за ХДС і СДПН? Це було б чітким випадком впливу на громадську думку напередодні виборів", - заявила вона в Берліні у понеділок, 27 травня.

На думку голови ХДС, слід розпочати дискусію про правила висловлення політичної думки в інтернеті й офлайн-просторі. АКК вважає це "фундаментальним питанням", яке слід обговорювати не лише в її партії, а "в межах загальної медійно-політичної та теоретико-демократичної дискусії".

Опозиція різко критикує

Пропозицію АКК різко розкритикували опозиційні політики.

"Я не думаю, що АКК має звинувачувати інших через результат ХДС на виборах… Ті, хто не сприймають кліматичну кризу серйозно, програють", - вважає голова фракції партії "Союз 90/Зелені" у Бундестазі Катрін Ґерінґ-Екардт (Katrin Göring-Eckardt).

"ХДС робить висновки щодо результату виборів до Європарламенту - АКК міркує про регулювання висловлювання думок перед виборами… Важко в це повірити. Нам, навпаки, потрібно більше відкритих дебатів, зокрема і в соціальних медіа", - написав у Twitter голова німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

"Заява голови ХДС АКК про коментарі від інфлуенсерів (блогери з великою кількістю абонентів - Ред.) - безпрецедентна атака на свободу думки… Це неприйнятно і вона мала б негайно піти в відставку", - вважає представник фракції Лівої партії в Бундестазі Нієма Мовассат (Niema Movassat).

Своєю чергою член правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" Ґеорґ Паздерскі (Georg Pazderski) звинуватив АКК у популяризації ідеї "цензури в інтернеті".

Відповідь АКК

Голова ХДС у Twitter відповіла критикам так: "Абсурдно закидати мені бажання регулювати висловлювання думок. Свобода думки - важлива цінність демократії. А те, про що ми мусимо говорити, - це правила, чинні під час передвиборних кампаній".

Політикиня додала: "Коли впливові журналісти або ютубери закликають ігнорувати вибори чи навіть знищити демократичні центристські партії, то це питання політичної культури. Саме центристські партії щодня захищають демократичні цінності".