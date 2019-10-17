Лідерка правлячаї партії ФРН закликає створити в Сирії міжнародну "зону безпеки"

Голова правлячої партії Німеччини - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) закликала створити на півночі Сирії "зону безпеки", яку б контролювали міжнародні сили. Ця пропозиція узгоджена в понеділок, 21 жовтня, із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), зазначила в екселюзивному інтерв'ю DW Крамп-Карренбауер, яка також очолює міністерство оборони країни.

"Моя пропозиція - створити зону безпеки під міжнародним контролем за участі Туреччини та за участі Росії", - заявила вона. За словами міністерки, це стане кроком у напрямку стабілізації та відновлення регіону, який призведе до добровільного повернення туди біженців з Сирії.

Крамп-Карренбауер пообіцяла обговорити цей проєкт на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі 24-25 жовтня. Рішення про можливу участь Бундесверу має бути схвалене Бундестагом.

За словами Крамп-Карренбауер, до цього часу Німеччина та інші європейські держави діяли надто пасивно, "як сторонні спостерігачі". "Мало казати про те, що Європі не личить бути сторонніми спостерігачами, потрібно втручатися в дискусію власними пропозиціями", - підкреслила міністерка, визнавши, що ця пропозиція викличе в німецькому уряді суперечки.