 Лідерка правлячаї партії ФРН закликає створити в Сирії міжнародну ″зону безпеки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

Лідерка правлячаї партії ФРН закликає створити в Сирії міжнародну "зону безпеки"

Голова ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер виступає за створення на півночі Сирії міжнародної "зони безпеки". Цю пропозицію мають обговорити під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер пропонує створити міжнародну зону безпеки на півночі Сирії

Аннеґрет Крамп-Карренбауер пропонує створити міжнародну "зону безпеки" на півночі Сирії

Голова правлячої партії Німеччини - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) закликала створити на півночі Сирії "зону безпеки", яку б контролювали міжнародні сили. Ця пропозиція узгоджена в понеділок, 21 жовтня, із канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), зазначила в екселюзивному інтерв'ю DW Крамп-Карренбауер, яка також очолює міністерство оборони країни.

DW.COM

Туреччина має вивести свої війська з території Сирії та дотримуватися міжнародного гуманітарного права, заявили лідери ЄС після того, як Анкара оголосила тимчасове перемир'я. (18.10.2019)

Під час позачергового засідання Бундестагу Аннеґрет Крамп-Карренбауер склала присягу на посту міністерки оборони ФРН. Багато депутатів Бундестагу не прийшли на церемонію. (24.07.2019)

"Моя пропозиція - створити зону безпеки під міжнародним контролем за участі Туреччини та за участі Росії", - заявила вона. За словами міністерки, це стане кроком у напрямку стабілізації та відновлення регіону, який призведе до добровільного повернення туди біженців з Сирії.

Крамп-Карренбауер пообіцяла обговорити цей проєкт на полях зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі 24-25 жовтня. Рішення про можливу участь Бундесверу має бути схвалене Бундестагом.

За словами Крамп-Карренбауер, до цього часу Німеччина та інші європейські держави діяли надто пасивно, "як сторонні спостерігачі". "Мало казати про те, що Європі не личить бути сторонніми спостерігачами, потрібно втручатися в дискусію власними пропозиціями", - підкреслила міністерка, визнавши, що ця пропозиція викличе в німецькому уряді суперечки.

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