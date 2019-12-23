Лідерка німецьких "зелених": Підтримка "Північного потоку-2" призвела до фатальної шкоди

На Мюнхенській конференції з безпеки, яка завершилася в неділю, 16 лютого, про Росію згадували і представники США, що критикують будівництво газопроводу "Північний потік-2" в Німеччині, і президент Франції Еммануель Макрон, який закликав до нової європейської політики щодо Москви, попри санкції. На полях форуму DW поговорила зі співголовою опозиційної німецької партії "Союз 90 / зелені" Анналеною Бербок (Annalena Baerbock).

DW: Президент Франції Макрон дедалі частіше виступає за нову політику Європейського Союзу щодо Росії. Якою вона може бути?

Анналена Бербок

Анналена Бербок: Ми в Євросоюзі розташовані в серці Європи. Разом з Росією та іншими країнами Східної Європи ми також члени Ради Європи. Діалог важливий. Але, з іншого боку, очевидно, що, коли російський президент руйнує анексією Криму і вторгненням у Східну Україну центральні цінності європейського мирного проєкту, не можна казати, що ми повертаємося до нормального стану.

Адже за останні роки ми не просунулися в мирному процесі щодо Східної України. Істотно, щоб під час діалогу ми чітко дали зрозуміти, що стосовно Криму і Східної України суверенітет країни має бути відновлений.

Що робити з санкціями ЄС проти Росії - послабити або посилити?

Санкції можуть бути послаблені тільки тоді, коли будуть зрушення в мирному процесі. Санкції - не самоціль, це була чітка реакція на анексію Криму, що було порушенням міжнародного права, на вторгнення в Східну Україну. Необхідно знову вести переговори і в "нормандському форматі", щоб ця драматична ситуація, яка, на жаль, відійшла в новинах на другий план, а там гинуть люди кожен день, призвела до миру і в Україні в межах її кордонів.

Запровадженням санкцій США зупинили будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини. Ви раніше критикували цей проєкт - якою буде політика Вашої партії в разі приходу до влади?

Я давно критикувала газопровід "Північний потік-2", задовго до президента США Трампа, з трьох причин. По-перше, ми перебуваємо на шляху трансформації в сфері екології, ми повинні прийти до відновлюваної енергії. Тобто політика Європейського Союзу не орієнтована на трубопроводи для викопних видів палива, які будуються на майбутні десятиліття.

Другий пункт стосується того, що після анексії Криму і на тлі ситуації в Східній Україні цей трубопровід активно використовувався для дестабілізації України, а саме - як альтернативи нинішньому газопроводу через Україну.

Третій аспект критики з самого початку полягав у тому, що наші сусіди по ЄС, наприклад Польща, чітко дали зрозуміти, що вони сприймають цей газопровід як посягання на свою безпеку. Тож виникла фатальна шкода, коли була масована підтримка в тому числі з німецької сторони. І це не пов'язано з тим, що нині робить Трамп. Тому що політика погроз і санкцій - це недипломатична зовнішня політика, і в цьому наші позиції радикально відрізняються.

І все-таки, якщо Ваша партія прийде до влади, Ви будете зупиняти "Північний потік-2"?

Річ у тім, що, на жаль, на європейському рівні були створені умови для старту цього проєкту. Але водночас центральний правовий аспект, що стосується виходу на суходіл, в газовій директиві не створений (не визначений). Тому ми і надалі будемо робити все, щоб, якщо він не буде відповідати європейським законам, цей проєкт у такому вигляді не був реалізований.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Коли добудують "Північний потік-2"? Головна газова інтрига 2020 року: коли і як Росія добудує газопровід "Північний потік-2"? Прокладення на Балтиці 160 кілометрів, що залишились, може затягнутися до першого кварталу 2021 року. Санкції США змусили швейцарську компанію Allseas відкликати свої судна-трубоукладачі (фото). Їх може замінити судно "Академік Черський", та йому потрібна масштабна модернізація в далекосхідному порту Находка.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Україна зберегла газовий транзит Головна газова подія року сталася 1 січня: почав діяти новий п'ятирічний договір про постачання російського газу в ЄС через Україну. Задля припинення цього транзиту будувалися "Північний потік-2" і "Турецький потік", але план Москви зірвався. "Газпрому" довелося гарантувати Києву прокачування і оплату по збільшеному тарифу 65 мільярдів кубометрів газу в 2020 році і по 40 мільярдів у наступні роки.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Eugal збитки не загрожують Поки "Північний потік-2" потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік простоює, його продовження на території ФРН до Чехії Eugal потужністю 51 мільярд кубів далі будують. Першу нитку здали в грудні 2019 року, другу прокладуть до кінця 2020 року. "Газпром" вже забронював потужності всього газопроводу і платить незалежно від обсягів прокачування. Для його європейських партнерів це безпрограшний проєкт.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи "Турецький потік" поки недозавантажений Замість чотирьох ниток "Турецького потоку" проклали дві потужністю по 15,75 мільярда кубометрів. Їх ввели в дію на церемонії в Стамбулі 8 січня. Одна, що замінила маршрут через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, постачає західну частину Туреччини. Друга 2020 року залишиться напівпорожньою: газогін, здатний прокачувати настільки великі обсяги через Сербію далі в ЄС, в Болгарії ще тільки будують.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Азербайджанський газ для Болгарії Одночасно з "Балканським потоком", як у Софії називають продовження "Турецького потоку", в Болгарії до кінця 2020 року запрацює магістральний газопровід IGB. Його будує болгарсько-грецько-італійська компанія ICGB за підтримки ЄС. Цей інтерконектор з'єднає газотранспортні системи Греції і Болгарії та дозволить отримувати азербайджанський газ з трубопроводу TAP, що знизить залежність від "Газпрому".

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи TAP продовжує TANAP У 2020 році запрацює Трансадріатичний газопровід TAP потужністю 10 мільярдів кубометрів. Початок його будівництва турецький міністр та грецький прем'єр відзначали 2016 року. Він є продовженням завершеного 2019 року TANAP, яким газ з Азербайджану через Грузію йде на захід Туреччинии. Задача Південного газового коридору TANAP-TAP - забезпечувати пальним Грецію, Албанію та Італію в обхід Росії.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи EastMed: ізраїльський газ для ЄС 2 січня 2020 року лідери Кіпру, Греції та Ізраїлю дали старт спорудженню найдовшого в світі підводного газопроводу EastMed потужністю 10 мільярдів кубометрів. Він покликаний через п'ять років почати постачання газу з ізраїльських морських родовищ "Левіафан" та "Тамар", а також кипрського "Афродита", через Крит та континентальну Грецію в Італію. А вона для "Газпрому" - другий ринок у ЄС після ФРН.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Baltic Pipe: норвезький газ для Польші Польща поки є великим покупцем російського газу, але не має наміру подовжувати договір з "Газпромом", термін дії якого спливає в кінці 2022 року. Варшава робить ставку на газ з норвезьких морських родовищ (на фото), що надходитиме до Польщі газопроводом Baltic Pipe через Данію та Балтику. Його спорудження в 2020-2022 роках стане ще одним великим газовим проектом, що отримує фінансову підтримку ЄС.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи Фінський ринок газу став конкурентним У 2020 році почався якісно новий етап на финському газовому ринку: він став конкурентним. Після завершення будівництва (на фото) трубопроводу Balticconnector "Газпром" уже не є єдиним постачальником газу в країну. Новий газопровід поєднав Фінляндію з газотранспортною системою Естонії, а через неї з газосховищами в Латвії та Литві та з литовським терміналом зрідженого природного газу в Клайпеді. Автор: Андрій Гурков, Олена Губар

