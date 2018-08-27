Лідерка М'янми заперечує звинувачення щодо геноциду рохінджа

Де-факто лідерка М'янми Аун Сан Су Чжі заперечила звинувачення в бік уряду цієї азійської країни в скоєнні геноциду щодо мусульманської народності рохінджа. Про це вона сказала в середу, 11 грудня, під час слухань на засіданні Міжнародного суду ООН в Гаазі за позовом Гамбії.

За словами Аун Сан Су Чжі, Гамбія отримала "неповну та хибну" інформацію про те, що насправді відбулося в М'янмі з народністю рохінджа, котра компактно проживала в регіоні Ракхайн.

У своєму виступі в Гаазі Аун Сан Су Чжі запевнила, що ситуація в розташованому на заході М'янми регіоні Ракхайн досить "складна" та позначена "внутрішніми конфліктами". За її словами, урядові війська та силовики проводили в Ракхайні операцію проти озброєних повстанців та бойовиків напіввійськового формування мусульман-рохінджа "Арса", цитує агенція новин dpa.

Водночас лідерка М'янми не виключила, що в деяких окремих випадках військові недоцільно вдавалися до насильства. Утім, на її думку, такі випадки - ще не доказ спланованого геноциду.

Нагадаємо, після серії скоєних у 2016 та 2017 роках бойовиками угруповання "Арса" нападів на прикордонні пости в регіоні Ракхайн, силовики та військові М'янми розпочали "антитерористичну боротьбу" в цьому регіоні. Згодом Ракхайн залишило близько 740 тисяч мусульман-рохінджа, котрі втекли в сусідній Бангладеш.

ООН та правозахисні організації не раз звинувачували військових М'янми в скоєнні геноциду проти рохінджа. У доповідях ООН повідомлялося про масові вбивства, у тому числі й дітей, зґвалтування, вигнання населення тощо.

Цивільна адміністрація М'янми, яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, заперечує ці звинувачення.