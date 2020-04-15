Лідери G7 обговорили реформу ВООЗ та спільну відповідь на коронавірусну кризу

Лідери країн Великої сімки (G7) у четвер, 16 квітня, провели відеоконференцію, присвячену координації заходів з протистояння поширенню коронавірусної інфекції у світі. У G7 зараз головують Сполучені Штати, а тому відеоконференція відбулася з ініціативи президента США Дональда Трампа. Лідери провідних демократій світу вже обговорювали ю тему у форматі відеоконференції в середині березня.

Білий дім за результатами конференції заявив про підтримку іншими лідерами критики президента США Дональда Трампа на адресу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). "Лідери звернули увагу, що країни G7 щорічно фінансують ВООЗ на понад 1 мільярд доларів, і більша частина розмови була зосереджена на обговоренні проблеми відсутності прозорості та хронічно невірній реакції на пандемію з боку ВООЗ. Лідери закликали до ретельного перегляду і реформування процесів у ВООЗ", - йдеться в заяві Білого дому, цитує агентство новин Reuters.

Також лідери країн G7 домовилися забезпечити скоординовану глобальну відповідь на кризу в системі охорони здоров'я та пов'язані із нею труднощі в гуманітарній та економічній сферах, а також запустити процес потужного та стійкого відновлення, додали в Білому домі.

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Утім, як зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час відеоконференції висловила свою підтримку ВООЗ, підкресливши необхідність тіснішого глобального співробітництва в боротьбі з пандемією коронавірусу. Така позиція розходиться із твердженням пресслужби Білого дому про підтримку лідерами країн G7 критики Трампа на адресу ВООЗ.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що ВООЗ залишається "опорою боротьби з пандемією". "Зараз немає сенсу ставити під сумнів значення і дієздатність ВООЗ", - сказав він.

Як повідомлялося, протягом свого президентства Трамп неодноразово висловлював скептицизм щодо багатьох міжнародних організацій і неодноразово критикував ВООЗ. 14 квітня Трамп наказав своїй адміністраціїпризупинити виплату внесків США до ВООЗ. Він звинувачує ВООЗ у приховуванні інформації про поширення коронавірусу, серйозних помилках та прихильності до Китаю під час кризи. "ВООЗ не виконала свого основного обов'язку і має понести відповідальність", - заявив Трамп.