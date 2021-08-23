Лідери G7 вимагають від талібів дозволити евакуацію після 31 серпня

Радикальний ісламістський рух "Талібан" повинен гарантувати коридор безпеки для тих біженців з Афганістану, які збираються покинути країну після 31 серпня - анонсованої дати закінчення евакуації і виведення американських військ з аеропорту Кабула. Про це йдеться у спільній заяві, яку ухвалили у вівторок, 24 серпня, лідери країн Великої сімки (G7), заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє агенція AFP.

Джонсон, який скликав екстрену зустріч, заявив, що він та його колеги погодили дорожню карту, відповідно до якої в подальшому збираються взаємодіяти з талібами. "Умовою номер один", за його словами, була гарантія безпеки для тих, хто захоче евакуюватися з Афганістану після 31 серпня.

Також лідери країн Великої сімки заявили, що Афганістан, незалежно від того, хто перебуває там при владі, повинен боротися проти тероризму і поважати права своїх громадян. "Афганістан більше ніколи не повинен стати прихистком терористів. З його території не повинно проводитись терористичних атак на інші країни. Ми будемо працювати з партнерами, зокрема, з союзниками з НАТО, над тим, щоб рішуче боротися з тероризмом, скрізь, де буде необхідно", - зазначається у заяві.

Дотримання прав жінок і меншин

Лідери G7 також наполягають, щоб будь-яка майбутня влада країни поважала міжнародні зобов'язання, була готова "боротися проти тероризму, дотримуватись прав усіх афганців, зокрема - жінок, дітей, етнічних та релігійних меншин".

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Також підписанти заяви очікують від Кабула дотримання принципу верховенства права і надання доступу до Афганістану гуманітарним організаціям. "Закликаємо всі сторони відповідально працювати над формуванням інклюзивного уряду. У ньому повинні бути представлені жінки і представники меншин", - наголосили лідери Великої сімки.

Таліби - проти продовження евакуації

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Між тим "Талібан" знову підтвердив свою позицію, згідно з якою він вважає неприпустимим продовжувати терміни евакуації іноземців через аеропорт Кабула після 31 серпня, повідомляє агентство AP із посиланням на представника талібів Забіхуллу Муджахіда, що виступав на пресконференції. "Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід сказав, що його угруповання не прийме якогось продовження терміну закінчення (евакуації, - Ред.)", - повідомляє агенція. Він зазначив, що для вивезення іноземців з Афганістану до 31 серпня ще достатньо часу. За його словами, життя в країні повертається в нормальне русло, однак хаос в аеропорту залишається проблемою для влади.

Як повідомлялося, цього ж дня у Женеві відбулася спеціальна сесія Ради ООН з прав людини у Женеві. Під час нього верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила, що її відомство отримало достовірні звіти про серйозні порушення основних прав людини бойовиками руху "Талібан" в Афганістані.