Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні

Президент України Петро Порошенко в середу, 20 березня, взяв участь у неформальному міні-саміті Україна-ЄС у Брюсселі, повідомила прес-служба глави держави. В заході також взяли участь президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та президент Європарламенту Антоніо Таяні.

Сторони обговорили підходи до розвитку відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу та координацію спільної протидії існуючим викликам. Керівництво Євросоюзу наголосило на важливості незворотності курсу України на зближення з ЄС.

Лідери ЄС наголосили на важливості забезпечення вільних та чесних президентських виборів в Україні, у результаті яких буде збережено курс на інтеграцію до ЄС та впровадження реформ. Також сторони домовились координувати зусилля з протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси як в Україні, так і в Європейському Союзі, зокрема у сфері кібербезпеки та відсічі дезінформації.

Порошенко закликав Євросоюз продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також повного визволення територій України. Він також привітав рішення ЄС щодо запровадження нового "азовського пакету" санкцій ЄС. Також він вкотре закликав лідерів ЄС припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Учасники міні-саміту домовились прискорити запуск програми ЄС щодо соціально-економічної допомоги українському Приазов'ю.