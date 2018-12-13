 Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

Лідери ЄС та Петро Порошенко обговорили вибори в Україні

Лідери Євросоюзу та президент України Петро Порошенко обговорили важливість забезпечення вільних та чесних президентських виборів в Україні, а також домовилися протидіяти зовнішньому втручанню у виборчі процеси.

Дональд Туск, Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер (архівне фото)

Дональд Туск, Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер (архівне фото)

Президент України Петро Порошенко в середу, 20 березня, взяв участь у неформальному міні-саміті Україна-ЄС у Брюсселі, повідомила прес-служба глави держави. В заході також взяли участь президент Європейської Ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та президент Європарламенту Антоніо Таяні.

Сторони обговорили підходи до розвитку відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу та координацію спільної протидії існуючим викликам. Керівництво Євросоюзу наголосило на важливості незворотності курсу України на зближення з ЄС.

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Персональні санкції ЄС за агресію у Керченській протоці не змусять Кремль звільнити заарештованих українських моряків, вважають експерти. Утім, і більш жорстких обмежувальних заходів щодо РФ від ЄС чекати не варто. (15.03.2019)

В офіційному віснику ЄС наведені імена росіян, на яких накладені санкції через агресію в Азовському морі. (15.03.2019)

Лідери ЄС наголосили на важливості забезпечення вільних та чесних президентських виборів в Україні, у результаті яких буде збережено курс на інтеграцію до ЄС та впровадження реформ. Також сторони домовились координувати зусилля з протидії зовнішньому втручанню у виборчі процеси як в Україні, так і в Європейському Союзі, зокрема у сфері кібербезпеки та відсічі дезінформації.

Порошенко закликав Євросоюз продовжити санкційний тиск на Росію для звільнення всіх українських моряків та інших заручників, а також повного визволення територій України. Він також привітав рішення ЄС щодо запровадження нового "азовського пакету" санкцій ЄС. Також він вкотре закликав лідерів ЄС припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Учасники міні-саміту домовились прискорити запуск програми ЄС щодо соціально-економічної допомоги українському Приазов'ю.

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Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)

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