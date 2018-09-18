 Лідери ЄС обговорюють у Зальцбургу Brexit та міграцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Лідери ЄС обговорюють у Зальцбургу Brexit та міграцію

В Австрії розпочався неформальний дводенний саміт ЄС. Лідери Євросоюзу обговорять питання міграційної політики та Brexit.

У Зальцбургу розпочався дводений неформальний саміт ЄС

У Зальцбургу розпочався дводений неформальний саміт ЄС

В австрійському Зальцбургу в середу, 19 вересня, розпочався неформальний дводенний саміт лідерів країн Європейського Союзу. Міграційна політика та вихід Великобританії з ЄС - головні теми на порядку денному саміту. 

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), торкнувшись перед початком саміту теми Brexit, підкреслила необхідність того, аби вихід Великобританії з ЄС пройшов "у хорошій атмосфері, з великою повагою одне до одного" і  висловила сподівання, що ЄС і Великобританія після Brexit зможуть тісно співпрацювати у багатьох сферах. У питанні міграційної політики канцлерка ФРН висловилася за посилення зовнішніх кордонів та тіснішу співпрацю з країнами Африки, інформує агентство dpa. Так само за зміцнення кордонів та розширення Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу (Frontex) виступив і австрійський колега Меркель, господар саміту Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

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Британська прем'єрка Тереза Мей чекає, що ЄС не вимагатиме поширення майбутньої ЗВТ з Великобританією, крім товарів, іще й на послуги. Крім того, під питанням - кордон з Ірландією. (19.09.2018)

Члени парламенту Великобританії мають вибір: або обрати запропонований Терезою Мей варіант угоди з ЄС щодо Brexit, або взагалі не мати жодної угоди, заявила прем'єр-міністерка Великобританії. (17.09.2018)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, прибувши на офіційну вечерю саміту, висловила переконання, що з "доброю волею та рішучістю" сторони зможуть домовитися про угоду, яка задовільнить усіх. "Якщо ми збираємося досягнути успішного результату, позиція ЄС має еволюціонувати так само, як і позиція Великобританії", - заявила Мей.

Канцлер Австрії Себастіан Курц зауважив, що ЄС і Великобританія мають зробити все, аби уникнути "складного Brexit", адже це зашкодить і британцям, і жителям ЄС. Курц підкреслив необхідність компромісу. Водночас австрійський канцлер, так само як і Меркель, зазначив, що не очікує якихось конкретних рішень за підсумками цього саміту. На рішення варто розраховувати у листопаді та грудні цього року, додав він.

Себастіан Курц виступив за скликання саміту ЄС щодо Brexit у листопаді. "Сподіваюсь, до того часу ми досягнемо домовленості з Великобританією", - зазначив Курц. 

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