Лідери ЄС не змогли домовитись про кандидатуру голови Єврокомісії

Глава Європейської Ради Дональд Туск у ніч на понеділок, 1 липня, перервав консультації щодо узгодження кандидатури нового глави Єврокомісії через неможливість досягти згоди щодо жодної з запропонованих кандидатур. У ніч на понеділок, 1 липня, він провів індивідуальні консультації з кожним з 28 присутніх на позачерговому саміті ЄС в Брюсселі глав держав і урядів.

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон схвалили кандидатуру нідерландського соціал-демократа Франса Тіммерманса. Однак країни Вишеградської групи (Польща, Угорщина, Словаччина і Чехія) не погодились з його призначенням на посаду голови Єврокомісії, повідомляє агенція Reuters.

Дональд Туск запропонував інших кандидатів, у тому числі президентку Світового банку Крісталіну Георгієву, представника ЄС на переговорах з Лондоном щодо Brexit Мішеля Барньє, а також прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара, передає агенція AFP. Однак жоден з кандидатів не отримав достатньої підтримки. Раніше з кола претендентів на посаду вибув також німецький політик Манфред Вебер (Manfred Weber), якого підтримувала Меркель.

Загалом лідери країн-членів ЄС мають обрати майбутніх керівників на чотири ключові посади. Крім голови Єврокомісії, йдеться також про очільника Європейської Ради, верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики та голову Європейського центрального банку.