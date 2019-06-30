 Лідери ЄС не змогли домовитись про кандидатуру голови Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2019

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Новини

Лідери ЄС не змогли домовитись про кандидатуру голови Єврокомісії

Узгодження кандидатури нового глави Європейської комісії на позачерговому саміті ЄС закінчилося нічим. Голова Європейської Ради Дональд Туск знову повернувся до індивідуальних консультацій з главами країн Євросоюзу.

Еммануель Макрон (л), Дональд Туск (ц) та Анґела Меркель

Еммануель Макрон (л), Дональд Туск (ц) та Анґела Меркель

Глава Європейської Ради Дональд Туск у ніч на понеділок, 1 липня, перервав консультації щодо узгодження кандидатури нового глави Єврокомісії через неможливість досягти згоди щодо жодної з запропонованих кандидатур. У ніч на понеділок, 1 липня, він провів індивідуальні консультації з кожним з 28 присутніх на позачерговому саміті ЄС в Брюсселі глав держав і урядів.

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Європейські соціал-демократи обрали Франса Тіммерманса своїм головним кандидатом на виборах до Європарламенту - 2019. Тіммермас претендуватиме на посаду голови Єврокомісії. (08.12.2018)

Перед консультаціями в Брюсселі президент Франції Еммануель Макрон висловився на підтримку кандидатури соціал-демократа Франса Тіммерманса на посаду голови Єврокомісії. Утім, не всі згодні з такою пропозицією. (30.06.2019)

Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон схвалили кандидатуру нідерландського соціал-демократа Франса Тіммерманса. Однак країни Вишеградської групи (Польща, Угорщина, Словаччина і Чехія) не погодились з його призначенням на посаду голови Єврокомісії, повідомляє агенція Reuters.

Дональд Туск запропонував інших кандидатів, у тому числі президентку Світового банку Крісталіну Георгієву, представника ЄС на переговорах з Лондоном щодо Brexit Мішеля Барньє, а також прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара, передає агенція AFP. Однак жоден з кандидатів не отримав достатньої підтримки. Раніше з кола претендентів на посаду вибув також німецький політик Манфред Вебер (Manfred Weber), якого підтримувала Меркель.

Загалом лідери країн-членів ЄС мають обрати майбутніх керівників на чотири ключові посади. Крім голови Єврокомісії, йдеться також про очільника Європейської Ради, верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики та голову Європейського центрального банку.

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