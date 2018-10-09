 Лідери ЄС зберігають надію на успіх переговорів про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2018

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Новини

Лідери ЄС зберігають надію на успіх переговорів про Brexit

Анґела Меркель, Еммануель Макрон та Тереза Мей впевнені у можливості згоди щодо умов виходу Великобританії з ЄС. Британська прем'єрка каже, що це може статися у "найближчі дні й тижні".

Тереза Мей

Тереза Мей

Попри дотеперішній брак поступу в переговорному процесі щодо Brexit лідери ЄС не полишають надії на досягнення згоди із Лондоном. Перед початком саміту ЄС у Брюсселі в середу, 17 жовтня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла робити все, аби досягти домовленості. "Це було би в інтересах усіх сторін", - заявила Меркель. Як передає кореспондент DW, вона нагадала про свій виступ раніше того ж дня в Бундестазі, де заявила, що "шанс досягти хорошої та стійкої угоди про вихід (Великобританії з ЄС. - Ред.) досі є".

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Дональд Туск вважає, що Лондон і ЄС можуть так і не підписати угоди щодо Brexit. Однак Тереза Мей висловлює оптимізм щодо досягнення домовленості. (15.10.2018)

Євросоюз готовий піти на поступки Великобританії на перемовинах щодо Brexit. Саміт ЄС щодо цієї теми розпочнеться 17 жовтня. (17.10.2018)

Президент Франції Еммануель Макрон, прибувши на саміт, заявив: "Нині час єднатися (…) Так буде краще для всіх сторін". Прем'єрка Великобританії Тереза Мей висловила переконання, що всі хочуть угоди, що вона в інтересах і Великобританії, і ЄС, а також наголосила на прогресі, досягнутому в переговорному процесі від часу останнього, неформального саміту ЄС у Зальцбурзі в вересні. Мей висловила оптимістичний прогноз, заявивши про можливість досягення згоди вже "у найближчі дні й тижні".

Канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) також назвав часові рамки, утім, менш оптимістичні. Він висловив сподівання, що вирішення вдасться знайти "у наступні тижні та місяці", а також закликав не драматизувати ситуацію.

Нагадаємо, на саміті у Брюсселі спершу Тереза Мей має викласти позицію Лондона щодо подальшого процесу переговорів про Brexit. Після цього лідери 27 країн ЄС проведуть переговори за робочою вечерею уже без прем'єрки Великобританії. Одним із каменів спотикання у переговорах стало питання кордону Північної Ірландії. ЄС прагне уникнути жорсткого кордону між Ірландією та Північною Ірландією і, фактично, перенести весь процес митного контролю на сполучення між цим регіоном і рештою Великобританії, що означало би своєрідний кордон всередині країни. Лондон хоче уникнути такого сценарію.

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