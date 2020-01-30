Лідери ЄС закликали до нового партнерства з Великобританією після Brexit

Президент Європейської ради Шарль Мішель, очільник Європарламенту Давід Сассолі та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) оприлюднили в п'ятницю, 31 січня, спільний відкритий лист із нагоди виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу, що станеться в цей день опівночі за центральноєвропейським часом.

"Для нас, глав трьох основних інститутів ЄС, як і для багатьох людей, цей день неминуче буде відзначений роздумами і змішаними емоціями", - заявили лідери Євросоюзу. "Ці емоції свідчать про прихильність, яку ми відчуваємо до Сполученого Королівства, почуття, що виходить за межі приналежності до нашого союзу. Ми завжди глибоко жалкували про рішення Сполученого Королівства залишити союз, але ми також завжди його повністю поважали. Угода, якої ми дійшли, справедлива для обох сторін і гарантує, що для мільйонів громадян ЄС і Великої Британії, як і раніше, буде забезпечено захист їхніх прав там, де вони вирішили жити", - йдеться в листі.

Водночас автори закликають дивитися в майбутнє і встановлювати нове партнерство на довгу перспективу. "Разом наші три інститути зроблять все, що в їхніх можливостях, щоб це партнерство стало успіхом", - наголосили Мішель, Сассолі та фон дер Ляєн. При цьому вони нагадали про умови ЄС щодо налагодження нової співпраці: вільне пересування людей, капіталів, товарів і послуг, рівні підходи до охорони навколишнього середовища, праці, оподаткування і державної допомоги.

Хоча Велика Британія перестане бути членом ЄС, вона залишиться частиною Європи, зазначається в листі. "Наша спільна географія та історія, а також зв'язки, що встановилися в стількох галузях, неминуче об'єднують нас і роблять нас природними союзниками. Здійснюючи загальні задуми і розділяючи взаємні інтереси, ми продовжимо співпрацювати у сферах міжнародної політики, безпеки і оборони. Але ми робитимемо це по-різному", - заявили керівники Євросоюзу.

Вони зазначили, що члени Євросоюзу продовжуватимуть об'єднувати зусилля і будувати спільне майбутнє. За їхньою оцінкою, в епоху конкуренції великих держав і бурхливої геополітики "жодна країна не може сама стримати хвилю зміни клімату, знайти рішення для цифрового майбутнього або мати сильний голос у все більш гучній какофонії у світі". "Але разом Європейський Союз зможе", - впевнені глави європейських інститутів.