Лідери ЄС досягли прориву в питанні міграції

Глави держав і урядів Європейського Союзу досягли прориву в питанні міграції. За підсумками дев'яти годин переговорів на саміті у Брюсселі лідери під ранок п'ятниці, 29 червня, погодили спільну заяву, передає кореспондент DW.

"Лідери 28 держав ЄС погодилися на висновки Європейської Ради, включно з міграцією", - написав у Twitter президент цього органу Дональд Туск.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала ухвалення спільного тексту "хорошим сигналом". Президент Франції Еммануель Макрон також привітав "європейський підхід".

Рішення саміту передбачає, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Для цього, за словами Меркель, планують до 2020 року посилити Європейську прикордонну службу Frontex.

Крім того, вирішили створити так звані "регіональні платформи висадки на берег", куди хочуть доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі. Канцлерка Німеччини наголосила, що такі платформи повинні створюватися лише у відповідності до міжнародного права та у співпраці з профільними агенціями ООН. На додачу в країнах ЄС планують організувати центри прийому, в яких планують швидко відділяти економічних мігрантів від біженців.

Також, згідно із заявою саміту, держави ЄС повинні вживати всіх заходів для запобігання вторинній міграції, тобто коли шукачі притулку, зареєстровані в одній країні Євросоюзу, їдуть у іншу країну.

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