 Лідери ЄС досягли прориву в питанні міграції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2018

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Новини

Лідери ЄС досягли прориву в питанні міграції

Після цілої ночі переговорів лідери Євросоюзу погодили спільну заяву щодо вирішення міграційної кризи. Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон привітали знаходження європейського рішення.

Меркель в оточенні колег з ЄС на саміті в Брюсселі

Меркель в оточенні колег з ЄС на саміті в Брюсселі

Глави держав і урядів Європейського Союзу досягли прориву в питанні міграції. За підсумками дев'яти годин переговорів на саміті у Брюсселі лідери під ранок п'ятниці, 29 червня, погодили спільну заяву, передає кореспондент DW.

"Лідери 28 держав ЄС погодилися на висновки Європейської Ради, включно з міграцією", - написав у Twitter президент цього органу Дональд Туск.

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Кількість мігрантів, які прибувають до ЄС, скоротилася у порівнянні з 2017-м на понад 50 відсотків. Тож за статистикою нині в ЄС кризи біженців немає. Але ЄС доводиться реагувати на роздмухування настроїв популістами.

Влада Італії вимагає від лідерів ЄС узгодити позицію щодо міграційної політики. За даними джерел, висновки саміту лідерів ЄС, які заблокував Рим, стосуються, зокрема, питань безпеки, оборони та торгівлі. (28.06.2018)

Німеччина активно повертає шукачів притулку до країн ЄС, де вони вперше потрапили на територію Євросоюзу. За січень-травень цього року було вислано 4100 мігрантів. (28.06.2018)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала ухвалення спільного тексту "хорошим сигналом". Президент Франції Еммануель Макрон також привітав "європейський підхід".

Рішення саміту передбачає, зокрема, зміцнення зовнішніх кордонів Євросоюзу. Для цього, за словами Меркель, планують до 2020 року посилити Європейську прикордонну службу Frontex.

Крім того, вирішили створити так звані "регіональні платформи висадки на берег", куди хочуть доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі. Канцлерка Німеччини наголосила, що такі платформи повинні створюватися лише у відповідності до міжнародного права та у співпраці з профільними агенціями ООН. На додачу в країнах ЄС планують організувати центри прийому, в яких планують швидко відділяти економічних мігрантів від біженців.

Також, згідно із заявою саміту, держави ЄС повинні вживати всіх заходів для запобігання вторинній міграції, тобто коли шукачі притулку, зареєстровані в одній країні Євросоюзу, їдуть у іншу країну.

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    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

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  • Надія на підтримку

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    Надія на підтримку

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    Надзвичайна ситуація в таборах

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  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

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    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Аудіо й відео до теми

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