Лідери ЄС дали згоду на подовження секторальних санкцій проти Росії

Через відсутність прогресу у реалізації мінських угод глави держав і урядів країн ЄС дали згоду на подовження секторальних санкцій, запроваджених щодо Росії через її порушення територіальної цілісності України. Про це рішення за підсумками відеоконференції лідерів ЄС у п'ятницю, 19 червня, повідомила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

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"Під час Європейської Ради ми вирішили, що санкції знову будуть подовжені на шість місяців", - заявила канцлерка під час пресконференції у Берліні.

Під час віртуального засідання Меркель разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, як учасники "нормандської четвірки", розповіли своїм колегам у ЄС про стан імплементації мінських угод.

Зараз економічні санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом у 2014 році, діють до 31 липня. Тепер їхнє подовження ще на пів року має офіційно затвердити Рада ЄС. Секторальні санкції передбачають заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для кількох російських банків і компаній, ембарго на постачання у РФ зброї та товарів подвійного призначення, а також перекриття доступу до технологій і послуг в енергетиці, зокрема у добуванні нафти на глибоководних, арктичних чи шельфових родовищах.

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