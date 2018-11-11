Лідери червоних кхмерів отримали довічні терміни за геноцид

Спецтрибунал ООН по Камбоджі вперше засудив представників режиму червоних кхмерів за обвинуваченням у геноциді. Колишній головний ідеолог червоних кхмерів Нуон Чеа і колишній керівник Кампучії Кхієу Сампхан в п'ятницю, 16 листопада, визнані винними у цьому злочині і засуджені до довічних термінів позбавлення волі.

За висновком спецтрибуналу ООН в Пномпені, Нуон Чеа винен в геноциді мусульман народності чам і етнічних в'єтнамців, а Кхієу Сампхан - в геноциді етнічних в'єтнамців. Раніше обидва колишніх лідери червоних кхмерів вже отримали довічні терміни за інші злочини, у тому числі за злочини проти людяності.

Режим червоних кхмерів - маоїстсько-націоналістичного комуністичного партизанського руху - правив у Камбоджі з 1975 по 1979 роки. За цей час в країні від примусової праці, голоду, хвороб, тортур і страт загинули близько двох мільйонів людей -майже чверть населення Камбоджі. Глава режиму червоних кхмерів Пол Пот помер в 1998 році. Він так і не постав перед судом.