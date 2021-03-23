Лідери понад 20 держав закликають укласти договір про запобігання пандеміям

Більше 20 глав держав та урядів закликають укласти новий міжнародний договір для запобігання та боротьби з майбутніми пандеміями. Відповідну спільну заяву опублікувало видання Frankfurter Allgemeine у понеділок, 29 березня.

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Серед підписантів - канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон, президент Ради ЄС Шарль Мішель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президент України Володимир Зеленський та інші політичні лідери.

"COVID-19 викрив наші слабкі сторони та роз'єднаність. Тепер ми маємо використати шанс і, як світова спільнота, повинні мирно співпрацювати поза рамками цієї кризи", - наголошують політики.

Вони підкреслюють, що нинішня пандемія коронавірусу буде не останньою. У майбутньому також будуть пандемії та інші серйозні кризи в галузі охорони здоров’я, з якими жодна держава чи міжнародна організація не зможуть поодинці справитися. "Це лише питання часу, коли це знову повториться", - наголошується в заяві.

Ініціатори нового міжнародного договору сподіваються, що завдяки його укладенню вдасться посилити співпрацю у галузі охорони здоров'я, системах попередження на випадок небезпеки та для кращого розподілу ліків, захисного обладнання та вакцин.

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