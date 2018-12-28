 Лідери кримських татар просять про постійну моніторингову місію в Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Лідери кримських татар просять про постійну моніторингову місію в Криму

Джемілєв і Чубаров попросили Зеленського порушити питання про постійну моніторингову місію в Криму на міжнародному рівні, аби фіксувати там порушення прав людини.

Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров запропонували президенту України Володимиру Зеленському порушити на міжнародній арені питання запровадження постійної моніторингової місії в анексованому Росією Криму. Її метою має бути фіксація на півострові всіх порушень прав людини. Пропозиція прозвучала під час зустрічі Зеленського з представниками кримськотатарського народу у п'ятницю, 9 серпня, інформує пресслужба президента України.

Як уточнили Чубаров і Джемілєв, право фіксувати порушення прав людини вже мають Моніторингова група ООН з прав людини та Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює на Донбасі. "Вона має мандат в усій Україні, але її не допускають до Криму. Нам треба наполягати всюди, на всіх майданчиках, де ми можемо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право в'їжджати до Криму", - заявив Чубаров.

DW.COM

За словами Мартіна Зайдіка, з моменту запровадження перемир'я суттєво скоротилася кількість порушень режиму припинення вогню. Спецпредставник ОБСЄ оцінив, що на ремонт мосту в Станиці Луганській потрібно кілька місяців. (31.07.2019)

Переселенцям з Криму мають на законодавчому рівні спростити отримання дозволів для відвідин рідних на окупованому Росією півострові, обіцяє президент України Володимир Зеленський. (07.08.2019)

Водночас присутній на зустрічі постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич нагадав, що "окупаційна влада РФ" не допускає міжнародні моніторингові місії з прав людини на тимчасово окупований півострів, оскільки розуміє, що зібрані факти можуть бути використані у міжнародних судових інстанціях, зокрема в Міжнародному кримінальному суді.

 

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