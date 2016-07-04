 Лідери Косова і Сербії зустрінуться вперше за останні два роки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2020

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Новини

Лідери Косова і Сербії зустрінуться вперше за останні два роки

Прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті і президент Сербії Александар Вучич проведуть переговори 12 липня у Брюсселі.

Остання зустріч між лідерами Сербії та Косова відбулася в листопаді 2018 року

Остання зустріч між лідерами Сербії та Косова відбулася в листопаді 2018 року

Лідери Сербії і Косова проведуть у Брюсселі 12 липня переговори, метою яких стане пошук шляхів нормалізації двосторонніх відносин. Про це повідомив у понеділок, 6 липня, офіційний представник Єврокомісії Петер Стано. Переговори між прем'єром Косова Авдуллою Хоті та президентом Сербії Александаром Вучичем стануть першою зустріччю лідерів двох держав з листопада 2018 року.

За словами Стано, на саміті сторони "повернуться до обговорення всіх невирішених питань і відновлять роботу над розробкою всеосяжної і юридично зобов'язувальної угоди про нормалізацію відносин між Сербією і Косовим", цитує агенція новин АР.

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На зустрічі прем'єра Косово і президента Сербії буде також присутній глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жосеп Боррель. Переговори відбуваються за посередництва ЄС.

У рамках підготовки до переговорів між лідерами Косова і Сербії  10 липня буде проведена зустріч у форматі відеоконференції за участі Хоті, Вучича, Борреля, а також президента Франції Еммануеля Макрона і канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel).

У канцелярії французького президента пояснили, що мета заходу - "надати нового імпульсу" діалогу між Белградом і Приштиною.

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Також, як повідомляє агенція новин dpa, Хоті і Вучич проведуть окремі переговори з Макроном у Франції у вівторок і четвер цього тижня відповідно.

Косово, де 90 відсотків населення становлять етнічні албанці, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає Косово однією з провінцій Сербії. Незалежність Косова також не визнали кілька членів ЄС, Росія та Китай. Україна теж не визнає незалежності Косова.

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