 Лідери Ефіопії та Еритреї домовляються про мир між країнами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Лідери Ефіопії та Еритреї домовляються про мир між країнами

Вперше за майже 20 років до столиці Еритреї прибув прем'єр Ефіопії Абій Ахмед для переговорів з президентом сусідньої країни Ісайясом Афеверкі з метою мирного врегулювання територіального конфлікту.

Лідери Ефіопії та Еритреї домовляються про мир між країнами

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед (ліворуч) та президент Еритреї Ісайяс Афеверкі

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед прибув до столиці Еритреї Асмери для переговорів з президентом країни Ісайясом Афеверкі. Зустріч керівників африканських країн, яка відбулася в неділю, 8 липня, стала першою за майже 20 років з часу завершення війни між двома сусідніми державами, передає інформагенція AP.

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Вибух стався під час проведення політичного ралі на підтримку прем'єра Ефіопії Абія Ахмеда. Внаслідок інциденту понад 80 осіб отримали поранення. (23.06.2018)

За останніми даними, унаслідок вибуху гранати в Ефіопії під час акції на підтримку нового прем'єр-міністра країни загинула одна людина, понад 130 осіб дістали поранення. (23.06.2018)

В аеропорту Асмери ефіопського прем'єра зустрів Ісайяс Афеверкі. Візит відбувся через приблизно місяць після того, як прем'єр Ефіопії несподівано заявив про готовність без жодних передумов підписати мирний договір з Еритреєю. В уряді Ефіопії наголосили, що мета візиту - "поглибити зусилля задля наближення сподіваного миру".

Нагадаємо, що 5 червня цього року уряд Ефіопії оголосив про свою готовність укласти мирну угоду з Еритреєю без жодних попередніх умов. Обидві країни не мали дипломатичних відносин після війни, що тривала з 1998-го по 2000 рік.

Еритрея в 1952-1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув через суперечку за контроль над прикордонними територіями. В результаті збройного протистояння загинуло близько 70 тисяч осіб. Крім того, під час тодішнього конфлікту сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки.

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