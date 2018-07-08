Лідери Ефіопії та Еритреї домовляються про мир між країнами

Прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед прибув до столиці Еритреї Асмери для переговорів з президентом країни Ісайясом Афеверкі. Зустріч керівників африканських країн, яка відбулася в неділю, 8 липня, стала першою за майже 20 років з часу завершення війни між двома сусідніми державами, передає інформагенція AP.

В аеропорту Асмери ефіопського прем'єра зустрів Ісайяс Афеверкі. Візит відбувся через приблизно місяць після того, як прем'єр Ефіопії несподівано заявив про готовність без жодних передумов підписати мирний договір з Еритреєю. В уряді Ефіопії наголосили, що мета візиту - "поглибити зусилля задля наближення сподіваного миру".

Нагадаємо, що 5 червня цього року уряд Ефіопії оголосив про свою готовність укласти мирну угоду з Еритреєю без жодних попередніх умов. Обидві країни не мали дипломатичних відносин після війни, що тривала з 1998-го по 2000 рік.

Еритрея в 1952-1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув через суперечку за контроль над прикордонними територіями. В результаті збройного протистояння загинуло близько 70 тисяч осіб. Крім того, під час тодішнього конфлікту сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки.