 Лідери держав ЄС ставлять під питання принцип вибору голови Єврокомісії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2019

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Новини

Лідери держав ЄС ставлять під питання принцип вибору голови Єврокомісії

Перед початком неформального саміті Євросоюзу в румунському місті Сібіу чимало лідерів країн ЄС поставили під питання чинний принцип вибору глави Єврокомісії.

Саміт ЄС у Сібіу

Перед початком неформального саміту ЄС у румунському місті Сібіу у четвер, 9 травня, багато глав держав та урядів членів Євросоюзу поставили під питання доцільність чинного принципу вибору голови Єврокомісії, за яким орган очолює так званий провідний кандидат від консерваторів чи соціал-демократів на виборах до Європарламенту. Претензії лунали передусім від політиків, які представляють ліберальні політичні сили.

"Я вважаю, це не є хорошим рішенням без транснаціональних списків", - зазначив президент Франції Еммануель Макрон, цитує агентство Reuters. Політична сила Макрона - "Республіка на марші" - після проходження до Європарламенту може приєднатися до фракції лібералів.

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель зазначив, що його виборці уявлення не мають, хто є провідними кандидатами на виборах до Європарламенту. На його думку, принцип провідних кандидатів для обрання голови Єврокомісії мав би сенс, якби ці політики кандидували в усіх державах ЄС. "Зараз це лише імена", - додав Беттель.

Представниця консерваторів, президентка Литви Даля Грібаускайте також вважає, що цей принцип - трохи поза "демократичними процедурами та договорами".

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А прем'єр Греції Алексіс Ципрас категорично відкинув кандидатуру баварця Манфреда Вебера (Manfred Weber), який є провідним кандидатом від Європейської народної партії (ЄНП) на пост голови Єврокомісії з політичних міркувань. Нагадаємо, що провідним кандидатом від соціал-демократів є нідерландець Франс Тіммерманс. Опір даному принципу глав багатьох держав у Європейській раді може вдарити по амбіціях Вебера та Тіммерманса очолити Єврокомісію. Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня.

У неформальному саміті беруть участь глави держав та урядів 27 країн-членів Європейського Союзу - без Великобританії, яка хоче до 31 жовтня вийти зі складу ЄС. Учасники саміту мають запропонувати ідеї щодо реформування Євросоюзу, а ввечері 9 травня ухвалити декларацію щодо пріоритетів об'єднання на наступні роки. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала ЄС до згуртованості в умовах міжнародної конкуренції. "Світ не спить", - попередила вона на початку саміту.

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