Лідери Демократичної партії США різко розкритикувала випади Трампа проти ФРН

Гострі висловлювання президента США Дональда Трампа на саміті НАТО на адресу Німеччини викликали критику з боку американських демократів. У опублікованій у середу, 11 липня, спільній заяві лідери демократів у Сенаті і Палаті представників Чак Шумер і Ненсі Пелосі назвали слова Трампа "безсоромною образою і очорненням одного з найнадійніших союзників Америки".

Поведінка Трампа є сигналом його більшої вірності російському президенту, ніж партнерам по альянсу НАТО, наголошується в заяві. На зустрічі з Путіним, яка відбудеться в Гельсінкі 16 липня, Трампу необхідно отримати "тверді гарантії" російської сторони і вжити "конкретних заходів" для припинення "російських атак на нашу демократію", підкреслюють Шумер і Пелосі, цитує агентство dpa.

Критика від республіканців

Різкі зауваження Трампа викликали негативну реакцію і серед функціонерів Республіканської партії. "Ослаблення Альянсу - не в інтересах США", - вважає сенатор від штату Теннессі Роберт Коркер. Сполучені Штати "високо цінують відданість і дружбу" партнерів по НАТО, написав у Twitter сенатор США від штату Арізона Джефф Флейк.

Реакція Берліна на звинувачення Трампа

Як повідомлялося, Дональд Трамп на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав ФРН "заручницею" Росії і пов'язав свої слова на адресу Берліна з будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Німеччина "розраховує на захист від Росії, але укладає дуже великі угоди по нафті і газу з Москвою і платить їй щорічно мільярди доларів", зазначив американський президент. За його словами, США "витрачають величезні кошти" на захист "Франції, Німеччини та інших країн".

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинула закиди Трампа і його критику економічного співробітництва з Росією в енергетичній сфері. "Ми можемо проводити незалежну політику" і "самостійно приймати рішення", заявила Меркель в середу після прибуття до Брюсселя на саміт НАТО.