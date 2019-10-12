Ліга арабських держав засудила наступ Туреччини в Сирії

Ліга арабських держав (ЛАД) засудила військову операцію Туреччини на північному сході Сирії. З критикою дій Анкари виступив у суботу, 12 жовтня, генеральний секретар організації Ахмед Абу аль-Гейт під час скликаного за ініціативи Єгипту кризового засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЛАД у Каїрі. За його словами, нинішній наступ турецьких військ на позиції сирійських курдів - "вторгнення на територію арабської країни та зазіхання на її суверенітет", цитує Reuters.

Крім того, глава МЗС Іраку Мухаммед Алі аль-Хакім, котрий нині виконує обов'язки голови ЛАД, застеріг, що подальше проведення цієї силової операції в Сирії може посилити наявну гуманітарну кризу та збільшити страждання сирійського народу.

На тлі цього глави МЗС країн-членів ЛАД закликали Туреччину до "припинення агресії та негайного й беззастережного виведення" своїх військ з усієї території Сирії, цитує агенція новин AFP. У ЛАД наголосили, що нинішня силова операція Туреччини становить "пряму загрозу арабській національній безпеці".

У спільній заяві керівників МЗС арабських країн, що входять у ЛАД, наголошується, що потенційною відповіддю на такі дії Анкари в Сирії можуть стати дипломатичні та економічні кроки, а також "військова співпраця з метою протидії турецькій агресії", цитує AFP.

Ірак пропонує відновити членство Сирії в ЛАД

Водночас керівник іракського зовнішньополітичного відомства заявив, що найближчим часом Багдад подасть офіційний запит на повноцінне відновлення членства Сирії в ЛАД. Цю ініціативу Багдада підтримав міністр закордонних справ Лівану Гебран Бассіл.

Сирію виключили з ЛАД 2011 року після того як уряд Башара Асада жорстоко придушував антиурядові виступи в країні, що спровокувало збройне протистояння в Сирії, котре триває й досі.

Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін та офіційний Дамаск.