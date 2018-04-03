 Лівійський генерал Хафтар почав наступ на Тріполі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

Лівійський генерал Хафтар почав наступ на Тріполі

Генерал Халіфа Хафтар оголосив про наступ своїх військ на Тріполі, контрольоване міжнародно визнаним урядом Лівії.

Бійці Лівійської національної армії (фото з архіву)

Бійці "Лівійської національної армії" (фото з архіву)

Командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам у четвер, 4 квітня, почати наступ на столицю країни Тріполі.

Прихильники генерала, за власними даними, вже ввечері четверга були на підступах до міста, контрольованого міжнародно визнаним урядом Лівії. Агенція інформує, що на одному з контрольно-пропускних пунктів у 27 кілометрах від Тріполі позиції зайняли десятки людей у ​​військовій формі. Повідомляється і про наявність 15 вантажівок з протиповітряними зенітними знаряддями.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш, який перебуває зараз в Тріполі, закликав до припинення руху військ і деескалації конфлікту. "(У кризи) в Лівії немає військового вирішення. Вирішення може бути лише політичним", - зазначив Гутерріш. У п'ятинцю очікується екстрене засідання Радбезу ООН за закритими дверима щодо ситуації в Лівіії на ініціативу Великобританії.

Військова операція Хафтара розпочалася незадовго до запланованих на середину квітня мирних переговорів у Лівії під егідою ООН, де мали шукати шляхів політичного вирішення кризи у країні.

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