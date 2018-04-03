Лівійський генерал Хафтар почав наступ на Тріполі

Генерал Халіфа Хафтар оголосив про наступ своїх військ на Тріполі, контрольоване міжнародно визнаним урядом Лівії.
Командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам у четвер, 4 квітня, почати наступ на столицю країни Тріполі.
Прихильники генерала, за власними даними, вже ввечері четверга були на підступах до міста, контрольованого міжнародно визнаним урядом Лівії. Агенція інформує, що на одному з контрольно-пропускних пунктів у 27 кілометрах від Тріполі позиції зайняли десятки людей у військовій формі. Повідомляється і про наявність 15 вантажівок з протиповітряними зенітними знаряддями.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш, який перебуває зараз в Тріполі, закликав до припинення руху військ і деескалації конфлікту. "(У кризи) в Лівії немає військового вирішення. Вирішення може бути лише політичним", - зазначив Гутерріш. У п'ятинцю очікується екстрене засідання Радбезу ООН за закритими дверима щодо ситуації в Лівіії на ініціативу Великобританії.
Військова операція Хафтара розпочалася незадовго до запланованих на середину квітня мирних переговорів у Лівії під егідою ООН, де мали шукати шляхів політичного вирішення кризи у країні.
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