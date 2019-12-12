Лівійський генерал Хафтар оголосив "вирішальну битву" за Триполі

Лівійський генерал Халіфа Хафтар у четвер, 12 грудня, оголосив про наступ бійців підконтрольної йому самопроголошеної "Лівійської національної армії" ("ЛНА") на центр Триполі та "вирішальну битву" за столицю країни. "Сьогодні ми оголошуємо вирішальну битву та просування до серця столиці, щоб звільнити її", - заявив він під час промови, яка транслювалася в прямому телеетері.

В Триполі вже заявили, що про намір протистояти "ЛНА". "Наші сили готові боротися з будь-якими новими шаленими спробами", - заявив міністр внутрішніх справ країни Фаті Башагха, цитує лівійський канал Аль-Арар.

Як повідомлялося, 4 квітня командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам почати наступ на столицю країни Триполі. Попри контрнаступ, оголошений 20 квітня силами визнаного міжнародною спільнотою уряду в Лівії, інтенсивні бої довкола міста не вщухають.

За даними ООН станом на початок грудня, з цього часу у країні загинули щонайменше 200 цивільних осіб та понад дві тисячі учасників бойових дій. Стати біженцями через конфлікт були змушені близько 146 тисяч осіб.

Наразі в Лівії зберігається двовладдя. На заході країни розташований сформований за підтримки ООН уряд національної єдності. Натомість на сході, у місті Тобрук, розташований парламент. Влада у цій частині країни функціонує незалежно від Триполі та спирається на "ЛНА" на чолі з Хафтаром. Сам Хафтар отримує військову підтримку з боку Єгипту та Об'єднаних Арабських Еміратів, які за допомогою "ЛНА" прагнуть здолати лівійських ісламістів.