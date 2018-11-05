 ″Ліверпуль″ розгромив ″Барселону″ та став першим фіналістом Ліги чемпіонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

"Ліверпуль" розгромив "Барселону" та став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Футбольне диво на "Енфілді". Англійський "Ліверпуль" попри відсутність ключових гравців зміг відіграти відставання у три м'ячі після першого матчу у протистоянні з "Барселоною".

Джорджиніо Вейналдум

Герой матчу Джорджиніо Вейналдум

Англійський "Ліверпуль" став першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2018/19 років. Ввечері у вівторок, 7 травня, британці на своєму стадіоні "Енфілд" розгромили каталонську "Барселону" 4:0 і за сумою двох матчів півфінального протистояння пробилися у фінал. Минулого тижня в Барселоні англійський клуб поступився 0:3.

Попри відсутність кількох ключових гравців, зокрема нападника Мохаммеда Салаха та півзахисника Роберто Фірміно, підопідчі німецького тренера Юрґена Клоппа (Jürgen Klopp) із початком матчу кинулися відігравати відставання з першої гри і вже на 7-й хвилині матчу відкрили рахунок: м'яч у ворота каталонців забив нападник Дівок Орігі. Невдовзі каталонці могли відігратися та практично зняти питання про фіналіста Ліги чемпіонів, однак легендарний форвард "Барселони" Ліонель Мессі не реалізував вигідний момент, затягнувши з ударом. Непогану нагоду забити гол у ворота своєї колишньої команди мав і нападник каталонців Філіппе Коутінью.

Тренер Ліверпуля Юрґен Клопп

Тренер "Ліверпуля" Юрґен Клопп тріумфує

У другому таймі Клопп випустив на поле півзахисника Джорджиніо Вейналдума, який на 54-й та 56-й хвилинах оформив "дубль" та зробив рахунок 3:0. Четвертий гол вийшов дещо курйозним: поки воротар та гравці "Барселони" готувалися до виконання кутового ліверпульцями, захисник англійців Трент Александер-Арнольд швидко прострілив від кутового прапорця у штрафний майданчик, а Орігі потужним ударом відправив м'яч у ворота - 4:0.

Спроби каталонців до кінця матчу забити гол, який вивів би їх у фінал, обмежувалися здебільшого індивідуальними діями Мессі, які, утім, успішно блокувалися ліверпульцями.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі не зміг допомогти "Бареселоні" вийти в фінал Ліги чемпіонів

Отже, команда Клоппа другий рік поспіль гратиме у фіналі головного клубного турніру Європи. Минулого року у фіналі в Києві вона поступилася мадридському "Реалу" 1:3.

Суперник "Ліверпуля" визначиться ввечері 8 травня у матчі в Амстердамі між місцевим "Аяксом" та лондонським "Тоттенгемом". Минулого тижня у Лондоні нідерландці перемогли 1:0.

Фінал Ліги чемпіонів цього року відбудеться в Мадриді 1 червня на арені клубу "Атлітіко" - стадіоні "Ванда Метрополітано".

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