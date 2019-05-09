"Ліверпуль" переміг у Лізі чемпіонів

У фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся в суботу, 1 червня, в Мадриді, футбольний клуб "Ліверпуль" здобув перемогу над лондонським "Тоттенгемом" з рахунком 2:0.

Уже на першій хвилині гри двох англійських команд арбітр призначив пенальті у ворота лондонців, й на другій хвилині Мохамед Салах реалізував одинадцятиметровий. Другий гол ліверпульці забили на 87-й хвилині зустрічі - відзначився Дівок Орігі.

"Ліверпуль" уже вшосте в своїй історії виграв головний клубний турнір Європи. У 1977, 1978, 1981, 1984 роках він здобував Кубок чемпіонів, а в 2005 та 2019 роках перемагав у Лізі чемпіонів. Більше перемог тільки у мадридського "Реала" (13) та в італійського "Мілана" (сім).

Нагадаємо, що цього року до фіналу Ліги Європи також вийшли дві англійські команди, й лондонський "Челсі" розгромив ще один клуб зі столиці Великобританії - "Арсенал" - з рахунком 4:0.