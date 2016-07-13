Ліван заборонив виїзд з країни ексочільнику Nissan Карлосу Гону

Ліван заборонив колишньому главі французько-японського автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону виїжджати за межі країни. Про це у четвер, 9 січня, з посиланням на джерела в судових органах Лівану повідомляє низка західних агенцій, зокрема dpa, Reuters та AFP. Заборона на виїзд має залишатися в силі до того часу, поки слідчі не розглянуть справу Гона, матеріали якої Ліван просить надати японську сторону.

Перед цим колишнього очільника Nissan допитали ліванські слідчі щодо "червоної картки" Інтерполу - останній за запитом Японії вимагає його арешту. За даними іншого джерела, слідчі вимагали від Гона також здати його французький паспорт.

Також раніше цього дня в Японії закликали Карлоса Гона повернутися до країни та надати докази його невинуватості. Сам ексочільник Nissan заявив, що готовий до "повної співпраці" з ліванським слідством. Як заявив Гон у коментарі телеканалу LBCI у четвер, він комфортніше почувається у ліванській системі правосуддя, ніж у японській.

Нагадаємо, Гон є засновником французько-японського автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. У листопаді 2018 року його затримали за обвинуваченням в особистому збагаченні за рахунок коштів Nissan. У січні 2019 року прокуратура Японії пред'явила Гону нові звинувачення - у зловживанні довірою і заниженні власних доходів у період з 2015 по 2018 роки. Гона було звільнено з усіх посад.

У березні 2019 року колишнього главу альянсу звільнили з-за ґрат під заставу з низкою жорстких умов. Судовий процес у його справі мав розпочатися в Японії у 2020 році, однак наприкінці грудня він утік то Лівану. Карлос Гон має французьке, бразильське і ліванське громадянства.