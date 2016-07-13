 Ліван заборонив виїзд з країни ексочільнику Nissan Карлосу Гону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ліван заборонив виїзд з країни ексочільнику Nissan Карлосу Гону

Колишньому очільнику Nissan Карлосу Гону, який нещодавно втік з Японії до Лівану, тамтешня влада заборонила покидати країну. Сам Гон обіцяє повною мірою співпрацювати зі слідством.

Ексочільник Nissan Карлос Гон

Ексочільник Nissan Карлос Гон

Ліван заборонив колишньому главі французько-японського автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону виїжджати за межі країни. Про це у четвер, 9 січня, з посиланням на джерела в судових органах Лівану повідомляє низка західних агенцій, зокрема dpa, Reuters та AFP. Заборона на виїзд має залишатися в силі до того часу, поки слідчі не розглянуть справу Гона, матеріали якої Ліван просить надати японську сторону.

Перед цим колишнього очільника Nissan допитали ліванські слідчі щодо "червоної картки" Інтерполу - останній за запитом Японії вимагає його арешту. За даними іншого джерела, слідчі вимагали від Гона також здати його французький паспорт.

Також раніше цього дня в Японії закликали Карлоса Гона повернутися до країни та надати докази його невинуватості. Сам ексочільник Nissan заявив, що готовий до "повної співпраці" з ліванським слідством. Як заявив Гон у коментарі телеканалу LBCI у четвер, він комфортніше почувається у ліванській системі правосуддя, ніж у японській.

DW.COM

Колишнього главу Nissan Карлоса Гона звільнили зі слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 4,5 мільйона доларів. (25.04.2019)

Акціонери компанії Nissan Motor позбавили членства в раді директорів колишнього голову правління компанії Карлоса Гона, якого звинувачують у фінансових махінаціях. (08.04.2019)

Нагадаємо, Гон є засновником французько-японського автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. У листопаді 2018 року його затримали за обвинуваченням в особистому збагаченні за рахунок коштів Nissan. У січні 2019 року прокуратура Японії пред'явила Гону нові звинувачення - у зловживанні довірою і заниженні власних доходів у період з 2015 по 2018 роки. Гона було звільнено з усіх посад.

У березні 2019 року колишнього главу альянсу звільнили з-за ґрат під заставу з низкою жорстких умов. Судовий процес у його справі мав розпочатися в Японії у 2020 році, однак наприкінці грудня він утік то Лівану. Карлос Гон має французьке, бразильське і ліванське громадянства.

Дивитись відео 01:09

Нова машина з автопілотом від Nissan (13.07.2016)

Аудіо й відео до теми

Нова машина з автопілотом від Nissan (13.07.2016)  

Також за темою

Ex-Autoboss Carlos Ghosn

В Японії посилять контроль на кордоні після втечі Карлоса Гона 05.01.2020

Після того, як колишньому главі Nissan Карлосу Гону вдалось таємно залишити Японію, влада країни посилює процедури при вильоті з країни. У прокуратурі Токіо назвали втечу Гона злочином.

Carlos Ghosn

Ексглава Nissan Карлос Гон підтвердив перебування в Лівані 31.12.2019

Ексглава альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон заявив, що "уникнув неправосуддя" у Японії, де його звинувачують у фінансових махінаціях.

Japan Chiyoda Ward Nissan Manager Carlos Ghosn

Через втечу ексглави Nissan до Лівану сімох осіб затримали у Туреччині 02.01.2020

Колишній глава автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон втік з-під арешту в Японії до Лівану через Туреччину. Стамбул проводить розслідування, як йому це вдалось.

Реклама

Докладно

Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі під час реферндуму, 2017 рік

Трон турецького "султана" починає хитатися

У Туреччині розпочалися зміни, що можуть перекреслити плани президента Ердогана, вважає Даніель Беллут.  

Оператор ГТС України очікує втратити від Турецького потоку близько 450 мільйонів доларів щороку

Оператор ГТС України назвав втрати від "Турецького потоку"

Втрати від газопроводу "Турецький потік" складуть близько 450 мільйонів доларів на рік, оцінили в Операторі ГТС України.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  