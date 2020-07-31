Ляшко застеріг щодо зростання числа інфікованих коронавірусом в окремих містах

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами міністерства охорони здоров'я (МОЗ), кількість заражень коронавірусом найближчим часом може зрости у трьох обласних центрах України. "Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися у Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто немає ще показників для посилення карантинних обмежень, проте є стійкі відсотки збільшення кількості випадків", - сказав він у інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс-Україна", опублікованому у четвер, 27 серпня.

Ляшко в інтерв'ю розповів про систему прогнозування зараження коронавірусом, яку розробило міністерство. "Наша система більш-менш відображає дійсність. Плюс ми паралельно відстежуємо показники, які вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де росте захворюваність, чому росте і як. І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах", - зазначив головний санітарний лікар.

Читайте також: Навчальний рік і коронавірус: як українські школи готуються до 1 вересня

Також Ляшко запевнив, що міністерство має кошти для лікування інфікованих на COVID-19 з виділених 15 мільярдів гривень. "Фінансовий запас є. Точно не пам’ятаю на серпень, але на липень було витрачено 3 мільярди гривень, тому запас є. Втім це не означає, що запас можна витрачати бездумно", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, напередодні уряд України продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня. Глава МОЗ України Максим Степанов уточнив, що обмежувальні заходи також посилять у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки.

Читайте також: Чи можливо вдруге заразитися коронавірусом?

Він пояснив, що під обмежувальними заходами маються на увазі запровадження заборони на проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів харчування з організацією дозвілля.

Крім того, уряд України вирішив заборонити в'їзд іноземців до 28 вересня, як зазначили в Кабміні, "з метою недопущення поширення на території України другої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19". Ця заборона стосується також іноземців із "зелених" країн, де кількість заражень на коронавірус менша, ніж в Україні.