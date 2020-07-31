 Ляшко застеріг щодо зростання числа інфікованих коронавірусом в окремих містах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

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Ляшко застеріг щодо зростання числа інфікованих коронавірусом в окремих містах

За прогнозами МОЗ, кількість інфікувань коронавірусом може зрости у Запоріжжі, Черкасах і Чернігові, повідомив Віктор Ляшко. За його словами, там спостерігаються "стійкі відсотки збільшення кількості випадків".

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко застеріг щодо зростання числа інфікованих коронавірусом в окремих містах

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами міністерства охорони здоров'я (МОЗ), кількість заражень коронавірусом найближчим часом може зрости у трьох обласних центрах України. "Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися у Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто немає ще показників для посилення карантинних обмежень, проте є стійкі відсотки збільшення кількості випадків", - сказав він у інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс-Україна", опублікованому у четвер, 27 серпня.

Ляшко в інтерв'ю розповів про систему прогнозування зараження коронавірусом, яку розробило міністерство. "Наша система більш-менш відображає дійсність. Плюс ми паралельно відстежуємо показники, які вказують на динаміку, щоб ми могли впливати на ситуацію через нашу систему, щоб на місцях думали, де росте захворюваність, чому росте і як. І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах", - зазначив головний санітарний лікар. 

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Також Ляшко запевнив, що міністерство має кошти для лікування інфікованих на COVID-19 з виділених 15 мільярдів гривень. "Фінансовий запас є. Точно не пам’ятаю на серпень, але на липень було витрачено 3 мільярди гривень, тому запас є. Втім це не означає, що запас можна витрачати бездумно", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, напередодні уряд України продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня. Глава МОЗ України Максим Степанов уточнив, що обмежувальні заходи також посилять у регіонах із "зеленим" рівнем епідемічної небезпеки.

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Він пояснив, що під обмежувальними заходами маються на увазі запровадження заборони на проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів харчування з організацією дозвілля.

Крім того, уряд України вирішив заборонити в'їзд іноземців до 28 вересня, як зазначили в Кабміні, "з метою недопущення поширення на території України другої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19". Ця заборона стосується також іноземців із "зелених" країн, де кількість заражень на коронавірус менша, ніж в Україні. 

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