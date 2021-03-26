Ляшко запевняє, що кожен щеплений вакциною Covishield отримає другу дозу

Ті жителі України, які отримали першу дозу вакцини Covishield, отримають і другу. У цьому запевнив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1" у четвер, 25 березня. Він зробив відповідну заяву після призупинення Індією експорту вакцини Covishield за кордон через збільшення кількості інфікувань всередині країни.

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"Всі, хто отримав першу дозу вакциною Covishield, також отримають другу дозу, яка зроблена на цій платформі. Ми сьогодні використовуємо 500 тисяч доз цієї вакцини для першого щеплення. Національна технічна група експертів, враховуючи рекомендації із Великобританії, Німеччини, Франції також рекомендувала міністерству охорони здоров'я перенести другу дозу із чотирьох тижнів на 12 тижнів. Тому у нас є в запасі три місяці, щоб поставити наступні партію вакцини", - пояснив Віктор Ляшко.

Він зазначив, що Україна очікує на поставку вакцини SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.

"Хотів би наголосити, що вакцина від AstraZeneca не залежно від того, на якій платформі вона виробляється: чи це на європейському майданчику, чи в Індії, чи в Кореї - вона може бути поєднаною, як для першого, так і для другого щеплення. А тому в нас очікується наступна поставка вакцини. Плюс у нас є поставка вакцини SKBio, яка також виробляється за ліцензією AstraZeneca на корейському майданчику, і в рамках механізму COVAX до кінця травня ми повинні отримати 1,7 млн доз вакцини. Її вистачить, щоб зробити, як перше, так і друге щеплення", - Ляшко.

Тим часом усі 500 тисяч доз із першої поставки вакцини Covishield, виготовленої в Індії, будуть використані для перших доз. "Для повторного щеплення буде використовуватися вакцина Covishield із наступних поставок. Згідно з оновленим планом, друге щеплення відбуватиметься не раніше 20-х чисел травня", - повідомляється на Telegram-каналі "Коронавірус-інфо".

Між тим, за добу 25 березня в Україні зробили щеплення 18 738 людям. Всього з початку вакцинальної кампанії було щеплено 174 325 людей, з них лише одна людина отримала дві дози. Станом на 25 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 349 713 людей.

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