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Лютеранство

Лютеранство – напрямок протестантизму в християнстві.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "лютеранство". Лютеранство є одним з найстаріших напрямків протестантизму в християнстві, названий на честь німецького теолога Мартіна Лютера. У 16 столітті він у своїх 95 тезах розкритикував роль католицької церкви. Він по-новому розтлумачив Євангеліє Нового Заповіту й запропонував зовсім іншу християнську парадигму. Лютер заявив, що жодного "апостольського посередництва" у відносинах між Богом і людиною бути не може. Лютер також вважав, що джерелом віри може бути виключно Біблія. Далі Лютер стверджував, що порятунок Душі можливий лише за Божої милості, найвищим виразом якої була рятівна місія Христа. Причому ця Божа благодать є даром, який неможливо заслужити жодними вчинками. Врешті-решт, Лютер був переконаний, що головною передумовою для порятунку є щира віра в Христа, яка також може бути Божим даром. Людина, однак, має вільну волю і тому може відхиляти цей дар. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео)

Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео) 19.07.2021

YouTube, церква і квір - чи сумісно це в Німеччині? Виявляється - цілком! Лесбійська пасторська сім'я доводить це в житті й розповідає про це на YouTube-каналі.
У Німеччині розпочалися святкування з нагоди 500-річчя Реформації

У Німеччині розпочалися святкування з нагоди 500-річчя Реформації 31.10.2017

Святкові заходи відбудуться й у місті Віттенберг, де Лютер оприлюднив свої 95 тез. В урочистостях візьме участь і канцлерка Німеччини Анґела Меркель.
95 тез Мартіна Лютера: боротьба зі зловживаннями у XVI столітті

95 тез Мартіна Лютера: боротьба зі зловживаннями у XVI столітті 31.10.2017

Мартін Лютер прагнув лише реформ всередині Церкви, але став борцем зі зловживаннями католицької церкви, заснував нову християнську конфесію та змінив розвиток політичної думки в Європі.
500 років з Мартіном Лютером

500 років з Мартіном Лютером 31.10.2017

Навряд чи Мартін Лютер розумів, який резонанс викличуть його тези. 31 жовтня в Німеччині відзначають 500 років Реформації. Але вже цілий рік у країні відбуваються найрізноманітніші заходи присвячені цій події.
Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація

Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація 31.10.2017

Німеччина - країна Реформації? Це - в минулому. Більшість протестантів нині живе на інших континентах. Туди варто перенести й дискусії про спадщину Мартіна Лютера та святкування наступного ювілею, вважає Астрід Пранґе.
500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера

500 років Реформації - віхи життя Мартіна Лютера 30.10.2017

Він, власне, прагнув лише справедливої Церкви для всіх, але 500 років тому це прагнення Мартіна Лютера змінило світ. Сьогодні про найважливіші етапи життя великого реформатора Церкви повідують місця, де він жив.
У Німеччині розпочалось святкування 500-річчя Реформації

У Німеччині розпочалось святкування 500-річчя Реформації 31.10.2016

Урочистості, присвячені 500-річчю Реформації, триватимуть у Німеччині весь наступний рік.

Вісім сотень Мартінів Лютерів: мистецька акція у місті реформатора

Вісім сотень Мартінів Лютерів: мистецька акція у місті реформатора 15.08.2010

У німецькому містечку Віттенбергу цими днями можна побачити незвичну інсталяцію – 800 різнокольорових статуй Мартіна Лютера вишикувалися на Ринковій площі міста. Мета – «розмножити» суспільний інтерес до його постаті.
У Віттенберзі стартувала декада Лютера

У Віттенберзі стартувала декада Лютера 22.09.2008

Для протестантів всього світу розпочинається «декада Лютера». Урочиста служба Божа напередодні відбулася у рідному для видатного церковного реформатора Віттенберзі на сході Німеччини.