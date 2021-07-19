Лютеранство – напрямок протестантизму в християнстві.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "лютеранство". Лютеранство є одним з найстаріших напрямків протестантизму в християнстві, названий на честь німецького теолога Мартіна Лютера. У 16 столітті він у своїх 95 тезах розкритикував роль католицької церкви. Він по-новому розтлумачив Євангеліє Нового Заповіту й запропонував зовсім іншу християнську парадигму. Лютер заявив, що жодного "апостольського посередництва" у відносинах між Богом і людиною бути не може. Лютер також вважав, що джерелом віри може бути виключно Біблія. Далі Лютер стверджував, що порятунок Душі можливий лише за Божої милості, найвищим виразом якої була рятівна місія Христа. Причому ця Божа благодать є даром, який неможливо заслужити жодними вчинками. Врешті-решт, Лютер був переконаний, що головною передумовою для порятунку є щира віра в Христа, яка також може бути Божим даром. Людина, однак, має вільну волю і тому може відхиляти цей дар. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.