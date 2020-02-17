Люксембург став першою країною з безкоштовним громадським транспортом

У Люксембурзі від суботи, 29 лютого, ввесь громадський транспорт - залізниці (за винятком проїзду в першому класі), автобуси (крім низки нічних рейсів) і трамваї - став безкоштовним.

Як пояснили в міністерстві сталого розвитку Великого Герцогства, в структуру якого входить департамент транспорту, подібні заходи раніше ухвалювалися окремими містами, але вперше вони поширилися на всю територію окремо взятої країни.

За задумом влади, цей крок покликаний спонукати людей відмовитися від автомобілів, що розвантажить дороги. Щодня близько 200 тисяч осіб з Німеччини, Франції та Бельгії їздять на роботу в Люксембург.

Скасування оплати проїзду за рахунок податків

Зміни, які влада назвала "важливим соціальним заходом", торкнуться майже 40 відсотків домогосподарств, уточнює інформагенція AFP. Забезпечення повністю безкоштовного проїзду потребуватиме щорічних додаткових витрат в розмірі 41 мільйона євро. Покриватимуть ці видатки за рахунок податкових зборів.

Крім того, влада Люксембургу планує значно розширити фінансування на розширення мереж рейкового транспорту, зокрема залізниць і трамваїв, уточнює агенція новин dpa.

Площа Великого Герцогства Люксембург становить 2 590 квадратних кілометрів. Населення країни становить 607 тисяч осіб.